Pokémon: Wir zeigen dir exklusiv drei Karten aus der Erweiterung Stellarkrone

Die nächste Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel rückt näher.

Heute können wir euch schon mal vorab exklusiv drei Karten aus der Erweiterung Stellarkrone präsentieren.

Hydrapfel in der Stellarkrone-Erweiterung

Dazu zählt unter anderem auch das Pokémon Hydrapfel, das mit Stellarkrone sein Debüt im Sammelkartenspiel gibt.

Zuerst einmal haben wir aber Knapfel, das mit seiner Attacke Sprühwasser leichten Schaden verursachen kann. Seine Entwicklung ist Sirapfel, dessen Angriff Kandierte Attacke ebenfalls leichten Schaden anrichtet. Ebenso kann es dadurch verhindern, im nächsten Zug des Gegners Schaden durch Basis-Pokémon zu erleiden.

Hydrapfel greift seine Gegner mit dem Sirupsturm an. Dabei verursacht jede angelegte Pflanzen-Energiekarte mehr Schaden. Mit der Fähigkeit Reifende Aufladung legt ihr eine Energiekarte an ein Pokémon an und könnt es somit heilen.

Hier die Karten:

Die Erweiterung Stellarkrone wird am 13. September 2024 weltweit veröffentlicht und führt zum Beispiel Stellar-Terakristall-Pokémon-ex in das Sammelkartenspiel ein.

Jedes einzelne Stellar-Terakristall-Pokémon-ex verfügt demnach über eine besondere Attacke, die nach einem Edelstein benannt ist und zur Aktivierung drei verschiedene Energietypen benötigt.

Dank "einzigartiger Illustrationen" sollen die Karten mit den Stellar-Terakristall-Pokémon-ex dann auch "gebührend glänzen". Ihr Debüt geben im Sammelkartenspiel die Pokémon Briduradon, Hydrapfel und Terapagos, die im Download-Inhalt Der Schatz von Zone Null für Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurden.

Folgende Karten nennt man als Highlights der Erweiterung: