Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Aoki in der Mesclarra-Arena besiegen

Arenaleiter Aoki ist in Pokémon Karmesin und Purpur eine weitere Herausforderung, der ihr euch auf dem Weg des Champs stellen müsst. Ihr bekommt es dabei mit Normal-Pokémon zu tun.

Ihr findet ihn in der Mesclarra-Arena in Pokémon Karmesin und Purpur, wo eine weitere Arenaprüfung auf euch wartet. Wir zeigen euch im Guide, wie ihr mit beidem zurechtkommt.

Inhalt:

Was ist das geheime Gericht?

Auch die Mesclarra-Arena befindet sich im Westen der Paldea-Region. Sie ist nicht weit von Garrafosa City entfernt und liegt in nordöstlicher Richtung. Von dort aus könnt ihr sie schnell erreichen.

Für die hiesige Arenaprüfung müsst ihr in einem Restaurant, der Schatzstube, ein geheimes Gericht bestellen. Was dieses geheime Gericht ist, müsst ihr aber natürlich zuerst einmal herausfinden, indem ihr Hinweise sammelt.

Hier findet ihr Aoki und seine Arena.

Der erste Hinweis, den ihr bekommt, lautet: "So mögen's unsere Stammgäste!"

Der Reihe nach: Finden wir erst einmal heraus, was damit gemeint ist. Begebt euch zur Schatzstube und sprecht am Tresen mit einem der Gäste. Er wird euch etwas von einem Spritzer Zitrone erzählen.

Weitere Hinweise erhaltet ihr durch den Sieg über drei andere Herausforderer, die ihr in der Umgebung findet.

Eine davon ist Akademieschülerin Marie, die gegenüber des Eingangs der Schatzstube auf der anderen Straße steht. Besiegt ihr sie und ihre beiden Pokémon (Manguspektor und Schlaraffel), verrät sie euch ihren Hinweis: "Ein kurioses Angebot beim Eisstand".

Begebt euch ein paar Meter weiter zu einem Eisstand, der sich direkt am Straßenrand befindet. Ihr werdet feststellen, dass gebratene Reisbällchen das kuriose Angebot sind.

Hier findet ihr Marie.

Lauft nun von der Schatzstube aus weiter in südwestlicher Richtung die Gasse entlang, bis ihr am Ende kurz vor der Abzweigung rechts Akademieschüler Tilo trefft. Ihr müsst sein Dummisel bezwingen, um an seinen Hinweis zu kommen: "Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon".

Besagtes Pokémon ist euch vielleicht auf dem Weg zu ihm aufgefallen. Lauft ein paar Meter zurück, bis ihr einen NPC seht, dem ein Krawalloro auf dem Kopf hockt. Hört ihm zu, bis das Pokémon den Hinweis "Mittloro Portion" ausspuckt.

Tilo wartet hier auf euch.

Nun kehrt ihr zum Arenagebäude zurück. Rechts davon seht ihr Akademieschülerin Penelope auf der Straße zwischen zwei Bäumen stehen. Besiegt ihr Pokémon Ursaring für den letzten Hinweis: "Dunkelheit umgeben von Treppen".

Hier werdet ihr direkt rechts von ihr fündig. Geht die Treppen hinunter und interagiert mit dem Gitter ganz unten. Ihr werdet erfahren, dass dort Feuersturm geschrieben steht.

Penelope ist hier zu finden.

Nun wisst ihr alles, was ihr braucht, um in der Schatzstube das richtige Gericht zu bestellen. Und das sieht wie folgt aus:

Gericht: Gebratene Reisbällchen

Portion: Mittel

Flamme: Feuersturm-Stil (starke Flamme)

Abrundung: Mit einem Spritzer Zitrone

Wie besiege ich Aoki?

Nachdem ihr das Gericht bestellt hat und der Kampfplatz zum Vorschein kam, sprecht die Bedienung erneut an, um Aoki herauszufordern.

Aoki kämpft mit diesen Pokémon:

Koalelu

Dummimisel

Staraptor

Besonders effektiv gegen Normal-Pokémon sind Pokémon vom Typ Kampf, wenngleich außer Geist und zum Teil Gestein und Stahl alle Typen bei Normal-Pokémon Schaden anrichten. Mit Kampf seid ihr aber auf der sicheren Seite. Stimmt euer Team darauf ab und vermöbelt die Pokémon von Aoki.

Bei Staraptor setzt er zuletzt auf die Terakristallisierung, die ihr natürlich mit einer eigenen kontert, um nicht im Nachteil zu sein. Sofern ihr nicht etwas grundlegend falsch macht oder die Levels eurer Pokémon noch nicht hoch genug sind, solltet ihr mit Aoki und seinen Pokémon keine großen Probleme bekommen.

Auch Aoki posiert mit euch für ein Siegerfoto.

