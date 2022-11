Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiterin Ronah in der Moldrid-Arena besiegen

Arenaleiterin Ronah ist euer nächstes Ziel in Pokémon Karmesin und Purpur. Auf dem Weg des Champs erwartet sie euch in der Moldrid-Arena, wo ihr versucht, euch den Arenaorden abzuholen.

Auch bei dieser Arena müsst ihr in Pokémon Karmesin und Purpur eine weitere Arenaprüfung absolvieren, um gegen Ronah kämpfen zu können. Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr vorgehen solltet.

Inhalt:

Wie absolviere ich das Olivenrennen?

Die Moldrid-Arena befindet sich ein Stück weit westlich von der Akademie, ihr könnt sie zu Anfang recht schnell erreichen. Die Arenaprüfung, die ihr hier absolvieren müsst, besteht aus dem Olivenrollen.

Kurz gesagt: Ihr müsst einen großen Ball in Form einer Olive ins Ziel bringen, das hier einen Korb dargestellt. Ist alles in allem genau so merkwürdig, wie es sich anhört. Und recht einfach. Auf dem Kurs, der nicht allzu riesig ausfüllt, gibt es zweimal die Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen.

Für beide Abkürzungen müsst ihr einen kurzen Kampf absolvieren, die mit dem richtigen Team aber kein Hindernis darstellen. Kann man gut zwecks Erfahrung mitnehmen, alternativ nehmt ihr leicht den etwas längeren Weg. So oder so kommt ihr hier relativ schnell und problemlos durch.

Vor dem Kampf absolviert ihr das Olivenrollen.

Wie besiege ich Ronah?

Im Kampf gegen Arenaleiterin Ronah bekommt ihr es hauptsächlich mit Käfer-Pokémon zu tun. Die sind besonders anfällig gegen die Typen Feuer, Flug und Gestein. Ein kleiner Vorteil für euch, wenn ihr zu Beginn das Feuer-Pokémon ausgewählt habt.

Ronah schickt diese Pokémon ins Rennen:

Micrick

Tarundel

Teddiursa

Eine echte Herausforderung stellt Ronah mit ihren Pokémon nicht dar. Die beste Empfehlung ist wirklich, auf ein gutes Feuer-Pokémon zu setzen, mit dessen Attacken ihr mit den Pokémon, die Ronah in den Kampf schickt, schnell kurzen Prozess macht.

Da hilft am Ende auch die Terakristallisierung von Teddiursa nicht viel. Kontert das zum Beispiel mit einem Feuer-Pokémon mitsamt Terakristallisierung und Teddiursa kann euch wenig entgegensetzen.

Wenn ihr nicht gut mit Feuer-Pokémon ausgestattet seid, tun Flug- und Gestein-Pokémon ebenso gut ihren Dienst. Eine der einfacheren Arenen.

Auch mit Ronah gibt's ein Siegerfoto.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Der Weg des Champs - Welche Arenen ihr zuerst machen solltet

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Colzo in der Bolardin-Arena besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiterin Enigmara in der Fermanca-Arena besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Grusha in der Montanata-Arena besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiterin Tulia in der Asarilla-Arena besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Kombu in der Garrafosa-Arena besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiter Aoki in der Mesclarra-Arena besiegen