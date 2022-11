Pokémon Karmesin und Purpur: Arenaleiterin Tulia in der Asarilla-Arena besiegen

In der Asarilla-Arena in Pokémon Karmesin und Purpur wartet mit Tulia die nächste Arenaleiterin auf euch. Sie ist eure nächste Herausforderung auf dem Weg des Champs und ihre Psycho-Pokémon können eine harte Nuss sein.

Zuerst einmal steht eine weitere Arenaprüfung auf dem Programm, bevor ihr Tulia in Pokémon Karmesin und Purpur zum Kampf herausfordern dürft. Unser Guide zeigt euch, wie ihr sie in ihre Schranken verweist.

Inhalt:

Wie absolviere ich die Gefühlsgymnastik?

Die Asarilla-Arena befindet sich ganz im Südwesten der Paldea-Region. Bedenkt: Sie befindet sich zwar in der Nähe des Startpunktes (die Akademie), aber ihr bekommt es mit Pokémon zu tun, deren Level über 40 liegt. Es ist also eine Arena, die ihr eher später in Angriff nehmen solltet.

Zuerst einmal steht jedenfalls die Arenaprüfung auf dem Programm, die hier aus der Gefühlsgymnastik besteht. Die teilt sich wiederum in mehrere Phasen auf.

Zuerst einmal müsst ihr einfach ein paar Knöpfchen drücken, die zur jeweiligen Gefühlslage passen, die euch angezeigt wird. Kein großes Problem. Nach dieser ersten Aufwärmrunde folgt ein Kampf gegen Mara. Sie setzt ein Hypnomorba und Kirlia ein.

Danach folgen noch eine Runde Gefühlsgymnastik und ein zweiter Kampf gegen Herbert. Der konfrontiert euch mit Groink, Servol und Meditalis. Habt ihr das alles gemeistert, könnt ihr gegen Tulia antreten.

Ein wenig Gymnastik vor dem großen Duell.

Wie besiege ich Tulia?

Sowohl für Tulia als auch für die Kämpfe während der Arenaprüfung gilt, dass ihr es mit Psycho-Pokémon zu tun habt.

Mit diesen Pokémon kämpft Tulia:

Farigiraf

Psiopatra

Guardevoir

Florges

Ist euer Team nicht gut abgestimmt, kann der Kampf gegen Tulia eine harte Nuss sein. Auch Herbert in der Arenaprüfung macht es euch nicht leicht. Das liegt vor allem daran, dass die Pokémon hier gerne die Attacke Psychokinese einsetzen. Ist eure Wahl des Teams nicht gut, macht Psychokinese kurzen Prozess mit euren Pokémon.

Gegen den Typ Unlicht richtigen Psycho-Attacken schon einmal nichts aus, umgekehrt sind Unlicht-Attacken wirksam gegen Psycho. Ein Faktor, den ihr berücksichtigen solltet. Außerdem richten Käfer- und Geist-Attacken (Spukball!) ordentlich Schaden bei Psycho-Pokémon an. Richtet euer Team also anhand dieser drei Typen aus und schaut, dass die Attacken der Pokémon gut durchgemischt sind.

Schaut zudem, dass ihr starke Pokémon ins Rennen schickt, die im Fall der Fälle zumindest auch einen Angriff durch Psychokinese einstecken können. Auf jeden Fall solltet ihr eure Pokémon bis in den mittleren 40er Bereich oder darüber hinaus gelevelt haben, bevor ihr es mit Tulia aufnehmt. Gut, dass ihr keine besondere Reihenfolge bei den Arenen einhalten müsst.

Habt ihr Tulia besiegt, posiert sie für ein Foto mit euch.

