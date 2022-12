Pokémon Karmesin und Purpur: Auto-Kämpfe erklärt - Das bringen sie euch

Ihr wollt nicht immer selbst Kämpfe in Pokémon Karmesin und Purpur bestreiten? Dann lasst euer Pokémon mit den Auto-Kämpfen doch automatisch für euch kämpfen oder auch Items sammeln, die in der Gegend herumliegen!

Was hinter diesem neuen Feature von Pokémon Karmesin und Purpur steckt und wie ihr es für euch ausnutzen könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide!

Inhalt:

Wie aktiviere ich die Auto-Kämpfe?

Zu Anfang von Pokémon Karmesin und Purpur, noch bevor ihr nach Pratolido kommt, werden die Auto-Kämpfe bereits für euch aktiviert und erklärt.

Mithilfe der rechten Schultertaste könnt ihr das Pokémon, das in eurem Team an erster Stelle steht, aus dem Pokéball lassen.

Dabei ist es möglich, vage in eine bestimmte Richtung zu zielen oder ein bestimmtes Ziel vorzugeben, indem ihr etwa den linken Trigger zum Zielen verwendet. So lassen sich andere Pokémon anvisieren oder Items aufnehmen.

Manchmal machen Pokémon mit diesem Verhaltensmuster dann auch weiter, etwa wenn sich andere Pokémon oder Items in der Nähe befinden. Visiert zum Beispiel eine Gruppe von Pokémon an und es ist wahrscheinlich, dass sich euer Pokémon gleich mehrere davon vornimmt.

Wie funktionieren die Auto-Kämpfe?

Die Auto-Kämpfe in Pokémon Karmesin und Purpur sind nicht ausufernd, im Grunde sind sie eine sehr schnelle Angelegenheit.

Es gibt nur eine Runde und in der gewinnt oder verliert ihr entweder. Entscheidend sind Level und Typ der beiden Pokémon. Es gibt keinen speziellen Kampfbildschirm oder sonstige Interaktionen, alles läuft automatisch nebenbei ab.

Euer attackierendes Pokémon erhält bei einem Sieg eine kleine Menge an Erfahrungspunkten (weniger als bei einem Kampf, den ihr aktiv bestreitet), der Rest des Teams bekommt die Hälfte davon (abgerundet).

Natürlich kann euer Pokémon auch während der Auto-Kämpfe KP verlieren. Aber: Sie werden nicht besiegt. Ihre Gesundheit sinkt im schlimmsten Fall auf 1 KP, in dem Moment können sie aber nicht mehr ohne Heilung automatisch kämpfen.

Darüber hinaus ist es nicht möglich, Pokémon durch Auto-Kämpfe zu fangen. Achtet also darauf, dass ihr nicht versehentlich seltene Pokémon so aus dem Weg räumt. Shiny Pokémon haut euer Pokémon im Auto-Kampf aber glücklicherweise nicht um!

Ferner erhaltet ihr durch Auto-Kämpfe noch Materialien, die ihr zur Herstellung neuer TMs einsetzen könnt.

Euer Pokémon kann automatisch kämpfen oder für euch Items sammeln.

Was ist Let's Go in Pokémon Karmesin und Purpur?

Let's Go ist ein anderer Name für die Auto-Kämpfe in Pokémon Karmesin und Purpur, eine neue Mechanik in den Hauptspielen.

Lasst ihr euer Pokémon durch die rechte Schultertaste aus dem Pokéball, kann es somit andere Pokémon angreifen oder Items für euch aufsammeln.

Wie gehe ich mit meinem Pokémon spazieren?

Zu guter Letzt habt ihr noch die Möglichkeit, einfach mit eurem Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur spazieren zu gehen, ohne dass es dabei direkt andere Pokémon attackiert.

Verwendet dazu einfach den rechten Trigger statt der rechten Schultertaste, um euer Pokémon aus dem Ball zu lassen. Sie laufen dann fortan neben euch her, solange ihr euch nicht zu weit von ihnen entfernt. Trifft das zu, kehren sie in den Pokéball zurück.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Eier ausbrüten - So züchtet ihr neue Pokémon

Pokémon Karmesin und Purpur: Shiny Pokémon finden und fangen - Chancen und wie es leichter geht

Pokémon Karmesin und Purpur: EXP farmen - So bekommt ihr schnell Erfahrung

Pokémon Karmesin und Purpur: Pokémon tauschen - So funktioniert es!

Pokémon Karmesin und Purpur: Multiplayer erklärt - So spielt ihr mit Freunden!

Pokémon Karmesin und Purpur: Massive Aufläufe erklärt - So könnt ihr sie ausnutzen

Pokémon Karmesin und Purpur: Super-Spezialtraining absolvieren - So findet ihr Kronkorken