Pokémon Karmesin und Purpur: Cassiopeia besiegen

Zum Abschluss der Straße der Sterne nehmt ihr es in Pokémon Karmesin und Purpur in einem letzten Kampf mit Cassiopeia auf.

Es ist ein Kampf, auf den ihr euch gut vorbereiten solltet. Was ihr dazu wissen müsst und wie ihr Cassiopeia in Pokémon Karmesin und Purpur besiegen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Inhalt:

Wie besiege ich Cassiopeia?

Habt ihr Direktor Clavel besiegt, begebt ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur zum Sportplatz der Akademie, um Cassiopeia herauszufordern.

Cassiopeia wird euch auf jeden Fall bekannt vorkommen, möglicherweise hattet ihr das ja bereits vermutet.

Cassiopeia setzt im Kampf ausschließlich auf Entwicklungen von Evoli auf Level 62 und 63, ihr solltet also mit eurem Team gut vorbereitet sein, bevor ihr sie zum Kampf herausfordert.

Ein paar Top-Tränke und Beleber können nie schaden, ansonsten solltet ihr darauf achten, dass euer Team gut auf ihres abgestimmt ist.

Cassiopeia kämpft mit diesen sechs Pokémon:

Nachtara - Level 62

Flamara - Level 62

Aquana - Level 62

Folipurba - Level 62

Blitza - Level 62

Feelinara - Level 63

Nachtara gehört zum Typ Unlicht, also solltet ihr dagegen mit Käfer, Fee und Kampf vorgehen. Das Feuer-Pokémon Flamara ist wiederum anfällig für Attacken der Typen Boden, Gestein und Wasser.

Aquana hat als Wasser-Pokémon Schwächen gegen Elektro und Pflanze, während Folipurba und sein Typ Pflanze Schwierigkeiten mit Käfer, Feuer, Flug, Eis oder Gift bekommen.

Darauf folgt Blitza, das Elektro-Pokémon kriegt ihr mit Boden-Attacken ganz gut in den Griff. Und Feelinara, bei dem Cassiopeia auch die Terakristallisierung einsetzt, lässt sich mit Gift und Stahl am besten bekämpfen. Setzt eurerseits ebenfalls auf die Terakristallisierung, um es zu bezwingen.

Ihr solltet Feelinara auch nicht ohne Terakristallisierung bekämpfen, sofern euer Level nicht deutlich über dem von Cassiopeia liegt. Unter den richtigen Umständen kann Feelinara ordentlich Schaden anrichten, also versucht es schnell zu besiegen. Und vergesst nicht eure Tränke!

Habt ihr Cassiopeias Evoli-Entwicklungen besiegt, erhaltet ihr 15.120 Pokédollar als Belohnung. Ebenso bekommt ihr die TM für Draco Meteor und könnt neue Tms herstellen.

Viel Erfolg beim Kampf gegen Cassiopeia!

