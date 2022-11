Pokémon Karmesin und Purpur: Der Pfad der Legenden - Welche Herrscher ihr zuerst machen solltet

Der Pfad der Legenden ist einer der drei Story-Hauptpfade, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur absolviert. Hier geht es darum, mehrere Herrscher-Pokémon zu bekämpfen, die ihr in der Paldea-Region findet.

Gleichzeitig helfen euch Siege über die fünf Herrscher-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur dabei, neue Fähigkeiten für euer legendäres Pokémon freizuschalten. Und die könnt ihr gut gebrauchen.

Wir zeigen euch in unserem Guide alles, was ihr über den Pfad der Legenden wissen müsst und was die empfohlene Reihenfolge ist.

Inhalt:

Welche Herrscher-Pokémon sollte ich zuerst machen?

Rein theoretisch könnt ihr die Herrscher-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur in jeder beliebigen Reihenfolge machen, allerdings haben diese einen gewissen Level, der bestimmt, wie leicht oder schwierig sie für euch zum jeweiligen Zeitpunkt sind.

Bedenkt zudem, dass eines der Pokémon von der jeweiligen Version abhängig ist: In Karmesin begegnet ihr Riesenzahn, in Purpur ist es Eisenrad.

Wir empfehlen diese Reihenfolge für den Pfad der Legenden:

Die Locations der Herrscher-Pokémon in Paldea.

Wie funktioniert der Pfad der Legenden?

Um den Pfad der Legenden in Pokémon Karmesin und Purpur abzuschließen, müsst ihr fünf Herrscher-Pokémon in der Paldea-Region finden und bekämpfen. Nachdem ihr all das erledigt habt, tretet ihr zu einem erneuten Kampf gegen Pepper an, anschließend ist diese Geschichte abgeschlossen.

Die Open-World-Struktur von Karmesin und Purpur bedeutet, dass ihr die Herrscher-Pokémon in beliebiger Reihenfolge angehen könnt, theoretisch zumindest. Allerdings hat jeder Herrscher ein bestimmtes Level, das euch aber nicht angezeigt wird. Ihr solltet daher sicherstellen, dass ihr beziehungsweise eure Pokémon stark genug seid.

Jeder Sieg über ein Herrscher-Pokémon schaltet zudem eine weitere Fähigkeit für Koraidon oder Miraidon (je nach Version) frei, die es euch leichter machen, die Paldea-Region zu erkunden.

Bestimmte Fähigkeiten braucht ihr nicht, um vier der fünf Herrscher-Pokémon erreichen zu können. Lediglich für den Herrscher der Drachentäuschung muss euer Pokémon schwimmen können.

Viel Erfolg dabei, die Herrscher-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur zu bezwingen!

