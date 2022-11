Pokémon Karmesin und Purpur: Der Weg des Champs - Welche Arenen ihr zuerst machen solltet

Der Weg des Champs ist einer von drei Story-Hauptpfaden in Pokémon Karmesin und Purpur, die ihr zu Beginn des Spiels freischaltet, wenn ihr euer Abenteuer in der Paldea-Region beginnt.

Wie ihr es aus früheren Pokémon-Spielen kennt, müsst ihr auf diesem Pfad acht Arenen abklappern, deren Leiterinnen und Leiter besiegen, es anschließend mit den Top Vier und dem Champion aufnehmen.

Grundsätzlich könnt ihr zwar alle Arenen in beliebiger Reihenfolge angehen, aber es gibt dennoch eine empfehlenswerte Reihenfolge. Mehr dazu lest ihr nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche Arenen sollte ich zuerst machen?

Wie erwähnt, könnt ihr die Arenaleiterinnen und Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur grundsätzlich in einer beliebigen Reihenfolge bekämpfen.

Dennoch: Angesichts der festen Level, die ihre Pokémon haben, ergibt sich doch eine empfohlene Reihenfolge:

Hier ist unsere Reihenfolge, die wir euch für den Weg des Champs empfehlen:

Denkt daran, dass ihr während dieses Story-Pfades auch regelmäßig gegen Nemila kämpfen werdet.

Hier findet ihr die Arenen in Pokémon Karmesin und Purpur

Wie funktioniert der Weg des Champs?

Um den Weg des Champs in Pokémon Karmesin und Purpur abzuschließen, müsst ihr die acht Leiterinnen und Leiter der Arenen in der Paldea-Region besiegen, anschließend die Top Vier herausfordern und den Champion besiegen!

Aufgrund der Open-World-Struktur könnt ihr das theoretisch in einer beliebigen Reihenfolge tun. Es gibt aber feste Pokémon-Level in den Arenen und im Abschnitt über diesem zeigen wir euch eine empfehlenswerte Reihenfolge.

Auf eurem Weg trefft ihr zudem einige wichtige Charaktere, absolviert Kämpfe gegen Nemila und so weiter. Diese Ereignisse sind aber nicht an bestimmte Locations gebunden.

Besiegt ihr eine Arenaleiterin oder einen Arenaleiter, erhaltet ihr den jeweiligen Arenaorden und eine TM. Ebenso schaltet ihr weitere Kurse in der Akademie frei und könnt mehr TMs herstellen.

Welche Pokémon-Level bringt welcher Arenaorden?

Für jeden Sieg in einer Arena erhaltet ihr auch in Pokémon Karmesin und Purpur einen Arenaorden. Die sorgen dafür, dass ihr Pokémon mit höherem Level einfacher fangen könnt und sie hören auch besser auf euch.

Im Gegensatz zu früheren Spielen ist dieser Bonus aber nicht mehr an spezifische Arenen gebunden, sondern an die Zahl der Orden, die ihr habt. Ihr müsst also sämtliche Arenen machen, um den maximalen Bonus zu bekommen.

Nachfolgend lest ihr, wie viele Orden ihr braucht und bis zu welchem Level ihr damit Pokémon besser kontrollieren und einfacher fangen könnt:

Ein Orden - Bis Level 25

- Bis Level 25 Zwei Orden - Bis Level 30

- Bis Level 30 Drei Orden - Bis Level 35

- Bis Level 35 Vier Orden - Bis Level 40

- Bis Level 40 Fünf Orden - Bis Level 45

- Bis Level 45 Sechs Orden - Bis Level 50

- Bis Level 50 Sieben Orden - Bis Level 55

- Bis Level 55 Acht Orden - Alle Pokémon gehorchen euren Anweisungen und sind einfacher zu fangen

Viel Erfolg auf dem Weg des Champs in Pokémon Karmesin und Purpur!

