Pokémon Karmesin und Purpur: Die Reise zum Ursprung - So absolviert ihr die Aufgaben

Die Reise zum Ursprung ist die finale Geschichte, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur absolviert, nachdem ihr alle drei Story-Hauptpfade (Herrscher-Pokémon, Arenen, Team Star) zu einem Abschluss gebracht habt.

Im Rahmen dieser abschließenden Geschichte erkundet ihr die in der Mitte von Paldea befindliche Zone Null, die bis dahin unzugänglich war. Und das aus gutem Grund, denn dort warten starke Pokémon auf euch.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr bei der Reise zum Ursprung in Pokémon Karmesin und Purpur machen müsst.

Wie schließe ich Die Reise zum Ursprung ab?

Wenn ihr alle drei Story-Hauptpfade in Pokémon Karmesin und Purpur abgeschlossen habt, erhaltet ihr einen Anruf von Pepper, der euch darüber informiert, dass es an der Zeit ist, Zone Null einen Besuch abzustatten.

Der entsprechende Punkt wird daraufhin auf eurer Karte markiert, aber ihr solltet euch nicht unvorbereitet auf den Weg dorthin machen. Es ist ratsam, dass jedes Pokémon in eurem Team mindestens Level 65 erreicht hat, da ihr es in Zone Null mit entsprechend starken Pokémon zu tun bekommt. Ebenso solltet ihr euren Vorrat an Tränken, Belebern und ähnlichen Items vorher aufstocken.

Hier findet ihr den Zugangspunkt zu Zone Null.

Wart ihr zuvor bereits in diesem Bereich, ist euch dort womöglich ein großes, verschlossenes Tor aufgefallen. Diese ist jetzt offen, also lauft hindurch (oder klettert einfach über die Berge) und ihr stoßt auf Pepper.

Neben Pepper begleiten euch noch Cosima und Nemila in Zone Null. Wenn ihr bereit seid, euch dorthin zu begeben, sprecht Pepper an.

Eure erste Aufgabe in Zone Null besteht darin, vier Schlösser für ein Labor zu deaktivieren. Dummerweise verkriecht sich Koraidon beziehungsweise Miraidon im Pokéball und kommt erst einmal nicht mehr raus, also müsst ihr laufen.

Für die erste Station folgt ihr einfach dem Weg nach unten, wobei ihr auch an einem Wasserfall vorbeikommt.

Sobald ihr die erste Station erreicht, werdet ihr von einem Lumiflora attackiert und bekämpft es gemeinsam mit Nemila. Das Pokémon hat einen Level von 62 und die Typen Gestein und Gift. Habt ihr das Pokémon besiegt, betretet ihr die Station.

Im Inneren müsst ihr mit der grünen Konsole vor euch aktivieren, um eines der Schlösser zu deaktivieren. Ebenso verfügen alle Stationen über Teleporter, mit denen ihr euch zwischen den einzelnen Stationen hin und her bewegen und zum Startpunkt zurückkehren könnt. Ebenso könnt ihr euch im Bett ausruhen und so eure Pokémon heilen.

Verlasst nun wieder die Station und setzt euren Weg nach unten fort. Ihr solltet bald darauf zu einer Stelle mit einem Erdrutsch kommen. Ihr könnt dort nach unten rutschen und kommt so direkt zur zweiten Station.

Setzt euren Weg nach unten fort.

In Karmesin müsst ihr nun gemeinsam mit Cosima ein Brüllschweif (Level 62, Fee, Psycho) besiegen, um in die Station zu gelangen. In Purpur bekommt ihr es dagegen mit einem Eisenbündel (Level 62, Eis, Wasser) zu tun.

Geht nach dem Kampf wieder in Station und deaktiviert über die Konsole das zweite Schloss. Hier erhaltet ihr zudem von Pepper abhängig vom Spiel das Karmesinbuch oder das Purpurbuch.

Ruht euch gegebenenfalls aus und verlasst die Station wieder, setzt euren Weg nach unten fort. Ihr kommt an einem weiteren Wasserfall vorbei und begebt euch auf einen großen Baum zu, bevor ihr nach links abbiegt.

Geht beim Baum nach links.

Dieser Weg führt euch zur dritten Station, aber bevor ihr sie betreten könnt, bekämpft ihr mit Pepper ein weiteres Pokémon.

In Karmesin bekämpft ihr an dieser Stelle ein Riesenzahn (Level 63, Boden, Kampf), in Purpur ist es ein Eisenrad (Level 63, Boden, Stahl).

Anschhließen geht es wie bekannt weiter: Geht in die Station, deaktiviert das Schloss, dann geht’s wieder nach draußen und in den Tunnel gegenüber.

Folgt dem Weg nach unten, bis ihr die vierte Station erreicht. Deaktiviert das vierte und letzte Schloss.

Passiert diesen Tunnel, bis ihr die vierte Station erreicht.

Wenn nötig, solltet ihr euer Team hier heilen, indem ihr euch im Bett ausruht, denn es stehen ein paar Kämpfe an. Seid ihr bereit, verlasst die Station und lauft weiter nach unten. Ihr kommt zu einer Art Tafel und von dieser aus geht ihr nach links weiter runter, um das Labor zu erreichen.

Geht hier nach links.

Wenn ihr das Labor erreicht, drückt den Knopf, um die Tür zu öffnen. Hier erwarten euch Kämpfe gegen drei Pokémon. Ihr bekämpft sie zwar mit euren Freunden, aber habt zwischen den Kämpfen nicht die Chance, eure Pokémon zu heilen. Stellt daher vorher sicher, dass euer Team geheilt ist und es keine negativen Status-Effekte gibt.

In Pokémon Karmesin bekämpft ihr diese drei Pokémon:

Riesenzahn - Level 64, Boden, Kampf

Wutpilz - Level 64, Pflanze, Unlicht

Flatterhaar - Level 64, Geist, Fee

In Pokémon Purpur habt ihr es mit diesen Pokémon zu tun:

Eisenrad - Level 64, Boden,

Eisenhand - Level 64, Kampf, Elektro

Eisenhals - Level 64, Unlicht, Flug

Habt ihr diese Pokémon besiegt, geht es ins Labor hinein. Auch dort befindet sich wieder ein Bett, in dem ihr euch ausruhen könnt.

Seid ihr innen angelangt, sprecht mit dem Professor und folgt ihr oder ihm in den Aufzug.

So gelangt ihr nach unten, allerdings solltet ihr zuvor das Spiel speichern und eure Pokémon heilen, falls ihr es noch nicht getan habt.

Unten kommt es zu weiteren Entwicklungen und weiteren Kämpfen, auf die wir auf dieser Seite näher eingehen: Pokémon Karmesin und Purpur: Antiqua-KI und Futurus-KI besiegen

Aber das war's immer noch nicht. Es aktiviert sich noch das Paradiesschutzprotokoll und fordert euch zu einem weiteren Kampf heraus. Hier müsst ihr entweder – je nach Version – mit Koraidon oder Miraidon kämpfen. Alle anderen Pokémon in eurem Team sind nicht verfügbar.

Um hier weiterzumachen, geht ihr im Auswahlbildschirm ganz nach unten zu eurem legendären Pokémon und könnt es endlich einwechseln!

Wenn ihr euer Pokémon hier heilen müsst, solltet ihr das mit einem Top-Trank oder ähnlichen Items tun, die die vollen KP wiederherstellen, da ihr ja nur ein Pokémon einsetzen könnt.

Bekämpft das legendäre Pokémon eures Gegners so lange, bis ihr die Terakristallisierung einsetzen könnt. Aktiviert diese und wählt die Attacke Tera-Ausbruch aus.

Ist dieser Kampf überstanden, kommt die Geschichte zu einem Ende und ihr landet wieder in eurem Zimmer in der Akademie. Nun könnt ihr in Paldea noch viele andere Dinge tun…

