Pokémon Karmesin und Purpur: Ditto finden und fangen - Hier müsst ihr suchen

Auch Ditto gehört zu den Pokémon, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur wieder fangen könnt. Es ist ein Pokémon, das euch unter anderem dabei hilft, Eier auszubrüten.

Aber wo findet ihr Ditto in Pokémon Karmesin und Purpur und vor allem: Wie könnt ihr es erkennen? Antworten auf diese Fragen liefert euch nachfolgend unser Guide!

Wo finde ich Ditto?

Ditto hält sich nur in einigen wenigen Bereichen der Paldea-Region auf. Fündig werdet ihr in den Bereichen Westliche Zone 2 und Westliche Zone 3.

Aber: Es ist nicht so, dass ihr dort einfach so ein Ditto inmitten der Grashalme durch die Gegend hüpfen seht. Es wird seinen Fähigkeiten gerecht und tarnt sich als andere Pokémon, die ihr in diesen Bereichen finden könnt.

In diesen Bereichen findet ihr Ditto.

Wie erkenne ich Ditto?

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Ditto zu erkennen. Die erste Methode ist der Kampf. Startet ihr einen Kampf gegen ein wildes Pokémon in diesen Regionen und es handelt sich dabei um Ditto, verwandelt es sich zu Beginn des Kampfes in seine ursprüngliche Form zurück.

So seht ihr direkt beim Start des Kampfes, ob es sich um ein Ditto handelt oder nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr also direkt einen Fluchtversuch unternehmen und es woanders erneut versuchen.

Zu Beginn eines Kampfes verwandelt sich Ditto in seine ursprüngliche Form.

Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, mit der ihr ganz ohne Kampf herausfindet, ob ihr vor euch ein Ditto habt oder nicht.

Geht in die Hocke und schleicht euch durch die Wiesen, damit die ganzen Pokémon nicht direkt auf euch aufmerksam werden. Nutzt nun die Funktion, Pokémon über die ZL-Taste anzuvisieren. Normalerweise wird euch so der Name (sofern ihr ihn bereits kennt) und der Level des jeweiligen Pokémon angezeigt.

Es ist zum Beispiel möglich, dass ihr ein Waaty vor euch seht, dann aber über ihm der Name Ditto eingeblendet wird. Somit wisst ihr also direkt, ob es sich dabei um ein Ditto handelt.

Visiert Pokémon an und ihr könnt Ditto schon vor einem Kampf erkennen.

