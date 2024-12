Pokémon Karmesin und Purpur: Ein sehr seltenes Shiny taucht jetzt auf, aber nur zwei Wochen lang

In den beiden Rollenspielen Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr in den nächsten zwei Wochen ein schillerndes Rayquaza bekommen.

Ab heute und noch bis zum 5. Januar 2025 taucht das Pokémon in 5-Sterne-Tera-Raids auf.

Seltene Gelegenheit

Die Pokémon, die während dieses Events auftauchen, haben den Tera-Typ Drache, wodurch sie zu einem mächtigen Gegner werden.

Schließt euch also mit anderen Trainerinnen und Trainern zusammen, um dieses legendäre Pokémon zu konfrontieren und zu fangen.

Ihr könnt ein schillerndes Rayquaza einmal pro Spielstand fangen. Habt ihr es also bereits bei einem vorherigen Tera-Raid-Event gefangen, könnt ihr es nicht noch einmal bekommen.

Ihr könnt jedoch weiterhin an entsprechenden Raids teilnehmen, um die weiteren Belohnungen zu erhalten, die es dafür gibt.

"Während des Rayquaza-Events werden außerdem Pokémon, die in ihrer Schillernden Form eine schwarze Färbung aufweisen, in einem Event mit massiven Aufläufen auftauchen", heißt es weiter. "Sharfax, Rocara und Flaniwal erscheinen an verschiedenen Orten. Bei diesen besonderen massiven Aufläufen gibt es eine erhöhte Chance Schillernde Pokémon anzutreffen."

Flaniwal könnt ihr dabei in der Paldea-Region begegnen, Rocara hält sich in der Kitakami-Provinz auf und Sharfax findet ihr in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie.

Zur Teilnahme an Tera-Raid-Events müsst ihr die neuesten PokéPortal-News herunterladen. Möglich ist das im Geheimgeschenk-Bildschirm des PokéPortals. Eine Switch-Online-Mitgliedschaft wird dafür nicht benötigt.

Damit bei euch schwarze Tera-Raid-Kristalle auftauchen, müsst ihr bestimmte Events zum Ende der Hauptgeschichte abgeschlossen haben. Allerdings könnt ihr via Multiplayer-Modus an Tera-Raids anderer Spielerinnen und Spieler teilnehmen, wenn ihr noch nicht mit der Story durch seid. Dafür benötigt ihr dann allerdings schon eine Switch-Online-Mitgliedschaft.