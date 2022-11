Pokémon Karmesin und Purpur für nur 49,99 Euro im Black-Friday-Angebot

Am Black Friday bekommt ihr sogar die kürzlich erschienen Pokémon-Spiele Karmesin und Purpur günstiger. Auch die Vorbesteller-Figur mit den drei Startern ist wieder zu haben.

Pokémon nur eine Woche nach Release im Angebot

Das Pokémon Karmesin und Purpur erschienen sind, ist gar nicht so lange her. Am 18. November ging das Franchise in die neunte Generation, wenn auch technisch etwas holprig - etwas zu holprig für den Geschmack vieler Spieler.

Vielleicht gibt es gerade deshalb für alle Unentschlossenen und die, die dem Spiel doch noch eine Chance geben wollen, einen kleinen Rabatt. Bei Media Markt und Saturn bekommt ihr die beiden Editionen für jeweils 49,99 Euro. Das ist der günstigste Preis für das Game seit dem Release. Das Bundle mit beiden Editionen inklusive Steelbook kostet nur noch 109,99 Euro statt 129,99 Euro.

Und es gibt noch eine gute Nachricht, denn zum normalen Einführungspreis des Spieles gibt es nun wieder das Bundle mit der süßen Starter-Figur. Zuvor konntet ihr die Figur mit Krokel, Kwaks und Felori nur erhalten, wenn ihr Karmesin oder Purpur bei Saturn oder Media Markt vorbestellt hattet. Und das auch nur für eine limitierte Anzahl an Bestellungen.

Hier noch einmal alle Angebote im Überblick:

Pokémon Karmesin - Für 49,99 Euro bei Media Markt oder Saturn Pokémon Karmesin + Figur - Für 56,99 bei Media Martk oder Saturn Pokémon Purpur - Für 49,99 Euro bei Media Markt oder Saturn Pokémon Purpur + Figur - Für 56,99 bei Media Markt oder Saturn Pokémon Karmesin und Purpur Doppelpack - 109,99 Euro bei Media Markt oder Saturn

Vielleicht lohnt sich der Einstieg in das Spiel für den ein oder anderen so ja doch noch.