Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der Drachentäuschung besiegen

Der Herrscher der Drachentäuschung ist ein weiteres Herrscher-Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur und, da ihr dafür schwimmen können müsst, vermutlich auch das letzte Herrscher-Pokémon, das ihr bekämpfen werdet.

Was ihr wissen müsst, um den Herrscher der Drachentäuschung in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden und zu bezwingen, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wo finde ich den Herrscher der Drachentäuschung?

Den Herrscher der Drachentäuschung findet ihr im nordwestlichen Teil der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur. Er hält sich dort in der Nähe einer kleinen Insel im Caldero-See auf.

Um zu dieser Stelle zu gelangen, benötigt ihr die Schwimmen-Fähigkeit für euer legendäres Pokémon. Anschließend begebt ihr euch auf die kleine Insel, die ihr unten auf der Karte sehen könnt.

Euch wird auffallen, dass dort mehrere Fische an Land herumliegen, aber keine Karpador! Begebt euch zum südlichsten Teil dieser Insel, dort solltet ihr einen Fisch vorfinden, der "Nigiragi!" sagt. Interagiert mit ihm und ihr lockt den Herrscher der Drachentäuschung hervor.

Im Nordwesten findet ihr den Herrscher der Drachentäuschung, interagiert mit diesem Fisch.

Wie besiege ich den Herrscher der Drachentäuschung?

Beim Herrscher der Drachentäuschung handelt es sich in Pokémon Karmesin und Purpur um ein übergroßes Exemplar von Heerashai, einem Pokémon vom Typ Wasser.

Die folgenden Typen helfen euch dabei, den Herrscher der Drachentäuschung effektiv zu bekämpfen:

Elektro

Pflanze

Berücksichtigt, dass der Herrscher der Drachentäuschung ein hohes Level habt, also versucht diesen Kampf nicht zu früh. Wie dem auch sei, mit ein paar guten Elektro- und/oder Pflanzen-Pokémon seid ihr bestens dafür aufgestellt und solltet die erste Phase recht schnell überstehen können.

Danach schwimmt der Herrscher der Drachentäuschung davon und ihr müsst ihm folgen. Er schwimmt aber nicht allzu weit und ist dann in der Nähe zu finden.

Nach der ersten Kampfphase wechselt ihr den Ort.

Es folgt Phase zwei des Kampfes, in der ihr wieder auf die Terakristallisierung setzen solltet, um den Gegner noch effektiver zu bekämpfen. Nach dieser Phase folgt noch eine dritte, in der der Herrscher seine wahre Form (Nigiragi, Typ Wasser und Drache) zeigt.

Da das Pokémon weiterhin den Typ Wasser hat, seid ihr mit Pflanze und Elektro weiter gut aufgestellt. Habt ihr die ersten beiden Phasen mühelos überstanden, werdet ihr auch hier keine Probleme haben. Unterstützt werdet ihr dabei erneut von Pepper, der diesmal ein Schlaraffel in den Kampf schickt.

Nach dem Kampf erhaltet ihr einen Stängel Scharfes Geheimgewürz und damit eine weitere Fähigkeit für euer legendäres Pokémon als Belohnung.

Zeit für ein weiteres Siegerfoto mit Pepper.

