Pokémon Karmesin und Purpur: Irsa und das Schedir Starmobil besiegen

Auf der Straße der Sterne nehmt ihr es in Pokémon Karmesin und Purpur mit verschiedenen Banden auf, die allesamt zu Team Star gehören, euren Hauptwidersachern im Spiel.

Dabei bekommt ihr es in Pokémon Karmesin und Purpur unter anderem mit den Feuer-Mitgliedern, ihrer Anführerin Irsa und dem Schedir-Starmobil zu tun. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr mit ihnen fertig werdet.

Inhalt:

Wo finde ich das Versteck der Feuer-Mitglieder?

Ihr findet das Versteck der Feuer-Mitglieder, auch als Versteck der Schedir-Bande bekannt, in Östliche Zone 1. Es handelt sich um ein kleines Lager mit einer Wache von Team Star davor.

Wenn ihr in der Nähe seid, könnt ihr es eigentlich nicht verfehlen. Falls ihr doch Probleme habt, schaut hier nach:

Hier findet ihr das Versteck der Feuer-Mitglieder.

Wie besiege ich Irsa und das Schedir Starmobil?

Ihr könnt Anführerin Irsa nicht sofort herausfordern. Zuerst einmal müsst ihr es mit der Wache aufnehmen, die euch vor den Tor erwartet. Besagter Rüpel kämpft mit einem Hunduster, das kein Problem darstellen sollte, wenn ihr ein Wasser-Pokémon ins Rennen schickt.

Wasser-Pokémon sind übrigens generell eine sehr gute Empfehlung für dieses Lager und machen euch alles deutlich einfacher. Ihr solltet aber schauen, dass eure Pokémon mindestens Level 20 erreicht haben, bevor ihr dieses Lager in Angriff nehmt.

Ist der Rüpel am Eingang besiegt, müsst ihr die Glocke am Tor läuten, um ins Lager zu gelangen. Hier folgt ein weiterer Kampf, bei dem ihr 30 Pokémon besiegen müsst, die ihr im Lager findet. Bedenkt, dass ihr für diesen Kampf nur die ersten drei Pokémon eures Teams mitnehmen könnt.

Setzt, wenn möglich, ausschließlich auf Wasser-Pokémon, die ihr per Tastendruck in automatische Kämpfe schickt. Ihr solltet mit den Wasser-Pokémon keine Probleme haben, 30 Pokémon innerhalb des Zeitlimits zu bezwingen.

Wasser-Pokémon helfen euch hier enorm weiter.

Anschließend folgt der Kampf gegen Irsa. Vorweg: Wenn ihr scheitert, könnt ihr am Tor des Lagers direkt wieder in den Bosskampf einsteigen und müsst nicht das Geplänkel davor wiederholen.

Im Kampf gegen Irsa bekommt ihr es zuerst mit einem größeren Qurtel (Level 27) zu tun. Darauf folgt ein Knattatox in Form des Schedir-Starmobils (Level 26). Wie gesagt, der Typ Wasser hilft euch hier enorm weiter. Nicht nur dabei, Schaden auszuteilen, sondern auch möglichst wenig einzustecken.

Als Speerspitze kann euch hier ein starkes Garados enorm weiterhelfen, bei dem ihr dann auch noch die Terakristallisierung auslöst. Karpador findet ihr an Flüssen und am Ozean, mit Glück könnt ihr sogar direkt ein Garados selbst in der Spielwelt fangen. Mir lief (oder vielmehr schwamm) zum Beispiel eines in Östliche Zone 2 (südlich von Fermanca City) beim Übergang vom Fluss zum Meer über den Weg.

Ein Siegerfoto darf nicht fehlen.

