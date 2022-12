Pokémon Karmesin und Purpur: Muntier und Letarking bekommen und Bummelz finden

Bummelz versteckt sich im wahrsten Sinne des Wortes in Pokémon Karmesin und Purpur. Wobei es sich nicht einmal absichtlich versteckt, es ist nur nicht einfach zu sehen und obendrein selten anzutreffen. Keine gute Kombination!

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, wo und wie ihr ein Bummelz in Pokémon Karmesin und Purpur finden und zu Muntier und Letarking entwickeln könnt.

Inhalt:

Wo finde ich Bummelz?

Wie schon erwähnt, lebt Bummelz in Pokémon Karmesin und Purpur in Bäumen. Es besteht in Südliche Zone 1 (östlicher Teil), Südliche Zone 2 und Südliche Zone 5 die Chance, ein Bummelz zu finden.

Wie bei anderen Pokémon, die sich in Bäumen aufhalten, müsst ihr mit eurem Reit-Pokémon im Sprint gegen den Baum laufen. Mit etwas Glück fällt so ein Bummelz auf den Boden.

Stellt euch aber darauf ein, eine Weile danach zu suchen, denn Bummelz ist selten und ihr findet es nur bei größeren Bäumen.

Das Habitat von Bummelz.

Zudem ist Bummelz nicht sehr groß und bewegt sich eher flach über den Boden. Schaut also, dass ihr es nicht auch noch überseht! Bummelz schläft auch gerne weiter, wenn es vom Baum fällt, ihr könnt es an den blauen Z-Symbolen erkennen. Erst, wenn ihr euch nähert, versucht es zu flüchten.

Ein Indikator für ein Bummelz in der Nähe ist die Karte. Dort taucht zuweilen ein Bummelz-Icon auf, was euch einen Hinweis darauf gibt, dass ihr die Bäume in der Umgebung im Auge behalten sollte. Obendrein kann ein Sandwich helfen, dass die Begegnungskraft mit Normal-Pokémon verbessert.

Wenn ihr gut hinschaut, könnt ihr Bummelz auf einem Ast im Baum liegen sehen und auch anvisieren. Lauft ihr dann gegen den Baum, fällt es garantiert runter.

Bummelz könnt ihr im Baum sehen.

Bei dem auf dem folgenden Bild markierten Baum habe ich zum Beispiel eines gefunden. Aber das ist keine Garantie dafür, dass ihr dort auch eines findet:

Ein möglicher Fundort.

Wenn ihr ungeduldig seid oder einfach kein Bummelz findet, könnt ihr den Umweg über Muntier nehmen. Fangt euch ein Muntier und kreuzt es mit einem Ditto, aus dem daraus resultierenden Ei schlüpft ein Bummelz.

Wie entwickle ich Bummelz zu Muntier?

Bummelz in Pokémon Karmesin und Purpur zu einem Muntier zu entwickeln, ist nicht schwierig. Ihr müsst einfach nur dafür sorgen, dass euer Bummelz Level 18 erreicht, anschließend entwickelt es sich.

Alternativ sucht ihr direkt nach Muntier in der Wildnis. Es läuft hier und da in Südliche Zone 5 durch die Gegend und ist aufgrund seiner überwiegend weißen Farbe auch relativ leicht zu entdecken.

Wie entwickle ich Muntier zu Letarking?

Auch die Entwicklung von Muntier zu Letarking in Pokémon Karmesin und Purpur ist ebenso wenig kompliziert. Wenn Muntier Level 36 erreicht, entwickelt es sich automatisch zu Letarking.

Auch hier gibt es die Alternative, Letarking direkt zu fangen. Beim Knusperwaldweg könnt ihr fündig werden, wenn ihr die Augen offen haltet.

Übrigens: Sowohl Bummelz als auch Letarking haben die Fähigkeit Schnarchnase. Die sorgt dafür, dass sie nach dem Einsatz einer Attacke erst einmal eine Runde lang aussetzen. Das solltet ihr bei eurer Strategie berücksichtigen.

