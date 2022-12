Pokémon Karmesin und Purpur: Muschelglocke finden - Wie ihr das nützliche Item bekommt

Die Muschelglocke ist eines von vielen nützlichen Items, die ihr in Pokémon Karmesin und Purpur finden und einsetzen könnt. Allerdings müsst ihr erst einmal wissen, wo ihr sie überhaupt bekommt.

Und da seid ihr hier genau richtig, denn in unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Muschelglocke in Pokémon Karmesin und Purpur bekommt und was sie bewirkt.

Inhalt:

Was macht die Muschelglocke?

Die Muschelglocke ist ein Item, das ihr einem Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur zum Tragen geben könnt.

Es füllt die KP eines Trägers immer dann ein wenig auf, wenn es seinem Ziel durch einen Angriff Schaden zufügt.

Wie viel KP ihr zurückerhaltet, hängt von der Menge an verursachtem Schaden ab. Das Item lohnt sich also vor allem für Pokémon, die viel Schaden anrichten.

Die Muschelglocke gibt eurem Pokémon KP zurück.

Wo kriege ich die Muschelglocke?

Es gibt verschiedene Arten, um in Pokémon Karmesin und Purpur an die Muschelglocke zu gelangen. Eine einfache und kostenlose Methode ist, in die Südliche Zone 3 zu reisen und dort sechs Trainer zu besiegen.

Reist von Mesalona City aus nach Osten, bis ihr zum ersten Pokémon Center entlang des Pfades kommt. Dort steht auch ein Vertreter der Liga. Habt ihr sechs Trainer in diesem Bereich besiegt, erhaltet ihr von ihm die Muschelglocke als Belohnung.

Alternativ könnt ihr die Muschelglocke auch kaufen. Ihr findet sie bei Botobeutel, aber nur in Fermanca City. Dort könnt ihr das Item für 20.000 Pokédollar kaufen. Dieses Geld könnt ihr euch durch die Trainerkämpfe aber eben sparen, besonders zu Beginn des Spiels keine schlechte Wahl.

Ihr bekommt die Muschelglocke als Belohnung oder könnt sie kaufen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Kopierkraut finden - Hier bekommt ihr das Item

Pokémon Karmesin und Purpur: Trugschlag TM finden - So kriegt ihr die hilfreiche Attacke