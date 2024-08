Pokémon Karmesin und Purpur: Gierspenst und weitere Pokémon in Raids und Massiven Aufläufen + Shiny-Bonus!

In dieser Woche erwarten euch neue Events in Pokémon Karmesin und Purpur.

Einerseits sind das besondere Tera-Raids und andererseits Massive Aufläufe mit verschiedenen Pokémon.

Das passiert aktuell in Pokémon Karmesin und Purpur

Vom Freitag, den 9. August 2024, um 2 Uhr bis zum Freitag, den 23. August 2024, um 1:59 Uhr taucht Gierspenst in seiner Truhenform in Tera-Raids der Stufen eins bis fünf auf.

"Die in den Tera-Raids erscheinenden Gierspent können über verschiedene Tera-Typen verfügen", heißt es. "Bei den 5-Sterne-Tera-Raid-Kämpfen gibt es außerdem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ein schillerndes Gierspenst auftaucht."

Im gleichen Zeitraum gibt es verstärkt Massive Aufläufe mit den Pokémon Voltrel, Riolu und Curelei. Voltrel ist dabei in der Paldea-Region anzutreffen, Riolu in Kitakami und Curelei in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie.

Auch bei diesen Massiven Aufläufen besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, schillernde Exemplare anzutreffen. Ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit, Pokémon mit Ansporn-Zeichen zu fangen.