Pokémon Karmesin und Purpur lockt dich jetzt mit dem beliebtesten Pokémon

Am Wochenende finden in Pokémon Karmesin und Purpur wieder verschiedene Aktivitäten statt, die euch vor den Bildschirm locken sollen.

Dazu zählen neben Tera-Raids auch Massive Aufläufe.

Pikachu am Wochenende in Pokémon Karmesin und Purpur

Fangen wir mit den neun 7-Sterne-Tera-Raids an. Diese laufen bereits und sie finden auch noch bis zum Freitag, den 26. Juli 2024, um 1:59 Uhr statt. Dabei könnt ihr ein Pikachu mit Titanen-Zeichen erhalten, das zudem über den Tera-Typ Wasser verfügt.

Ihr könnt das Pikachu einmal pro Spielstand fangen. Habt ihr es zuvor schon bei Tera-Raid-Events gefangen, gilt das auch weiterhin und ihr könnt diesmal kein weiteres Pikachu bekommen.

Natürlich könnt ihr aber weiterhin an Raids teilnehmen und andere Belohnungen verdienen. Damit ihr die entsprechenden Raids seht, müsst im Geheimgeschenk-Menü die neuesten PokéPortal-News empfangen.

Im gleichen Zeitraum finden Massive Aufläufe statt. Dabei können Pikachu, Raichu, Alola-Raichu, Pichu und Mimigma im Spiel auftauchen.

Pichu findet ihr in der Paldea-Region, Pikachu und Mimigma in Kitakami. Unterdessen sind Raichu und Alola-Raichu in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie anzutreffen.

"Alola-Raichu kann normalerweise nicht im regulären Spielverlauf angetroffen werden", heißt es. "Des Weiteren tauchen bei diesen besonderen massiven Aufläufen auch häufiger Schillernde Pokémon auf, also sollten sich Trainerinnen und Trainer diese Chance nicht entgehen lassen!"