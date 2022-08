Pokémon Karmesin und Purpur Paldea-Formen - Diese bekannten Pokémon gibt’s im neuen Look

Die kommenden Spiele Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur führen die neuen Paldea-Formen ein. Es sind Varianten bereits bekannter Pokémon, die es nur in diesen Spielen gibt und die ein neues Aussehen haben. Ihr kennt das Prinzip aus früheren Teilen.

Am Ende dürfte es neben anderen bekannten Pokémon ohne neue Form und brandneuen Pokémon eine Reihe von Pokémon geben, die eine Paldea-Form in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erhalten.

Welche das sind und welche bisher bekannt sind, zeigen wir euch in unserem Guide anhand der Liste der Paldea-Formen.

Inhalt:

Was sind Paldea-Formen in Pokémon Karmesin und Purpur?

Paldea-Pokémon sind regionale Varianten von bekannten Pokémon aus früheren Generationen, die ihr ausschließlich in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur finden könnt.

Ihr Debüt gaben regionale Pokémon-Formen in den Spielen Sonne und Mond in der Alola-Region. 18 Pokémon von den ursprünglichen 151 waren in einer Alola-Form enthalten.

Die regionalen Formen von Pokémon haben einen anderen Typ und ein anderes Aussehen im Vergleich zur ursprünglichen Form. Alola-Vulpix hat etwa weißes statt rotes Fell, weil es ein Eis-Pokémon und kein Feuer-Pokémon ist.

Bei jedem Paldea-Pokémon gibt es Gründe dafür, warum sie ein anderes Aussehen und einen anderen Typ haben. Paldea-Felino lebte ursprünglich etwa im Wasser, wanderte aber nach Problemen beim Kampf um sein Territorium aufs Land, um dort überleben zu können. Zum Schutz bedeckten sie ihre Körper dabei mit einem giftigen Film, daher das bräunliche Aussehen.

Schließt euch mit Freundinnen und Freunden zusammen, um euren Pokédex zu füllen.

Welche Paldea-Formen gibt es in Pokémon Karmesin und Purpur?

In unserer Liste zeigen wir euch alle bisher bekannten Paldea-Formen in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wir ergänzen sie, sobald neue regionale Formen bekannt werden.

Pokédex-Nummer Pokémon Typ Unbekannt Paldea-Felino Gift / Boden

