Pokémon Karmesin und Purpur: Pokémon umbenennen - So wird’s gemacht

Auch in Pokémon Karmesin und Purpur besteht die Möglichkeit, eure Pokémon umzubenennen und ihnen einen Spitznamen zu verpassen.

Und tatsächlich ist das in Pokémon Karmesin und Purpur sogar einfacher als in früheren Spielen der Reihe. Wo ihr die Option findet und was ihr damit anstellen könnt, zeigen wir euch in unserem Guide.

Inhalt:

Wie gebe ich meinem Pokémon einen Spitznamen?

Um einem Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur einen Spitznamen zu geben, müsst ihr einfach nur das Menü aufrufen. Das heißt auch, dass es etwa in Gesprächen oder in Kämpfen nicht möglich ist.

Drückt dann einfach die X-Taste, um das Menü aufzurufen.

Namen könnt ihr nur bei Pokémon im aktiven Team ändern.

Scrollt in eurem aktiven Team nach unten zu dem Pokémon, das ihr umbenennen möchtet. Bedenkt, dass ihr nur Pokémon in eurem Team einen Spitznamen geben könnt. Möchtet ihr einem Pokémon in einer Box einen Namen geben, müsst ihr es zuerst ins Team schieben. Habt ihr das entsprechende Pokémon ausgewählt, drückt die A-Taste und dort auf "Bericht", wodurch ihr zum nächsten Bildschirm kommt.

Drückt X, um den Namen zu ändern.

Drückt nun erneut die X-Taste, um den Spitznamen des ausgewählten Pokémon zu ändern. Es erscheint eine virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm und ihr könnt den Namen anpassen.

Die Namensänderungen ist so oft möglich, wie ihr wollt. Für den Namen habt ihr maximal 12 Zeichen zur Verfügung.

Ihr seht also: Ganz einfach, ihr müsst nicht zu irgendeinem NPC laufen und könnt die Spitznamen jederzeit anpassen, wenn ihr möchtet.

Wählt einen 12 Zeichen langen Namen.

Viel Spaß dabei, euch Spitznamen für eure Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur auszudenken!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Eier ausbrüten - So züchtet ihr neue Pokémon

Pokémon Karmesin und Purpur: Kleidung wechseln - So könnt ihr euch umziehen und neue Sachen kaufen

Pokémon Karmesin und Purpur: Fliegen, schwimmen und klettern - Mehr Fähigkeiten für Koraidon und Miraidon!

Pokémon Karmesin und Purpur Spielzeit - Wie lange seid ihr mit den Spielen beschäftigt?

Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Tera Raid Events und wann sie stattfinden