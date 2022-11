Pokémon Karmesin und Purpur: Skarabaks bekommen und Relluk entwickeln

Relluk ist ein kleines Pokémon, dem ihr in Pokémon Karmesin und Purpur über den Weg laufen und es natürlich auch fangen könnt. Anschließend lässt es sich zu einem Skarabaks weiterentwickeln.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, wo ihr Relluk in Pokémon Karmesin und Purpur finden könnt und was ihr tun müsst, um es zu einem Skarabaks zu entwickeln.

Inhalt:

Wo finde ich Relluk?

Relluk ist nicht an vielen Stellen der Welt von Pokémon Karmesin und Purpur zu finden. Tatsächlich findet ihr es ausschließlich in der Brutzelwüste.

Und selbst dort ist es nicht an jeder Ecke zu finden, ihr müsst im nördlichen und im westlichen Teil der Brutzelwüste nach ihm Ausschau halten. Im südöstlichen Teil ist es nicht zu finden.

Wo ihr Relluk finden könnt.

Wie entwickle ich Relluk zu Skarabaks?

Habt ihr ein Relluk in Pokémon Karmesin und Purpur gefunden, was nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen sollte, könnt ihr es zu einem Skarabaks entwickeln.

Dafür ist hier mehr als nur ein einfacher Levelaufstieg erforderlich, denn das Pokémon muss zuerst einmal 1.000 Schritte an eurer Seite durch die Spielwelt laufen.

Leider könnt ihr im Spiel nicht sehen, wie viele Schritte es bereits außerhalb des Pokéballs absolviert habt. Habt ihr das Gefühl, es waren bereits ausreichend Schritte, versucht es mit einem Levelaufstieg.

Wenn es sich anschließend nicht entwickelt, sind noch weitere Schritte erforderlich.

Bedenkt, dass Relluk ein relativ langsames Pokémon ist, ihr solltet euch also nicht zu weit von ihm entfernen, sonst kehrt es wieder zurück in den Pokéball.

Lauft also in einem etwas gemächlicheren Tempo durch die Paldea-Region, wenn sich Relluk an eurer Seite befindet.

Seid ihr weit genug gelaufen und im Level aufgestiegen, erfolgt die Entwicklung.

