Pokémon Karmesin und Purpur: So funktioniert das neue Feature "Pokémon losschicken"

Game Freak hat ein neues Feature namens "Pokémon losschicken" für Pokémon Karmesin und Purpur vorgestellt.

Grundsätzlich ist es im Spiel möglich, ein Pokémon aus seinem Pokéball herauszulassen und mit ihm an eurer Seite die neue Paldea-Region zu erkunden.

Schickt es alleine los

Da kommt dann das neue Feature ins Spiel. Ihr könnt es losschicken und in eine bestimmte Richtung laufen lassen.

Das Pokémon macht sich dann auf den Weg und sammelt selbstständig Items in der Nähe ein. Es kann sogar automatische-Kämpfe gegen wilde Pokémon bestreiten, auf die es trifft.

Wie funktionieren die Auto-Kämpfe?

In einem solchen Fall kämpft euer losgeschicktes Pokémon gegen wilde Pokémon, ohne dass ihr dabei Anweisungen geben müsst.

Ihr könnt sie selbst in einen solchen Auto-Kampf schicken oder euer Pokémon darüber entscheiden lassen.

Was ihr währenddessen macht, bleibt euch überlassen. Ihr könnt eurem Pokémon beim Kämpfen zuschauen oder in der Umgebung nach Items suchen. Wenn euer Pokémon andere in Auto-Kämpfen besiegt, sammelt es dadurch Items und Erfahrungspunkte.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November für Nintendo Switch. Bereits Anfang November kommt ein neues OLED-Modell der Nintendo Switch im neuen Pokémon-Design auf den Markt.