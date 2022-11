Pokémon Karmesin und Purpur Spielzeit - Wie lange seid ihr mit den Spielen beschäftigt?

Die Spielzeit von Pokémon Karmesin und Purpur kann sehr variabel sein, abhängig davon, was ihr in und mit den Spielen so alles anstellen möchtet.

Aber wie lange dauert es, um die Hauptgeschichte(n) von Pokémon Karmesin und Purpur durchzuspielen? Und wie lange seid ihr danach noch damit beschäftigt? Unser Guide liefert euch die Antworten!

Inhalt:

Wie lang ist die Hauptstory?

Wie erwähnt, kann die Spielzeit der Hauptstory in Pokémon Karmesin und Purpur von Spieler zu Spieler deutlich unterschiedlich sein. Grundsätzlich lässt sich die Hauptstory aber in rund 25 bis 30 Stunden abschließen, wenn ihr es darauf anlegt und nicht groß von den Pfaden abweicht.

Diese Zeitangabe bezieht sich auf den Abschluss der drei Story-Hauptpfade und das, was danach in Sachen Story noch folgt.

Wie lange dauert jeder Story-Hauptpfad?

Ihr könnt die drei Story-Hauptpfade von Pokémon Karmesin und Purpur in beliebiger Reihenfolge absolvieren. Auch hierbei sind natürlich von Spieler zu Spieler wieder Abweichungen möglich.

Der Weg des Champs nimmt mit seinen acht Arenen, den Top Vier und dem Champion am meisten Zeit in Anspruch.

Danach beschäftigt euch die Straße der Sterne am zweitlängsten. Hier gibt es fünf Verstecke von Team Star, in denen ihr Kämpfen müsst, anschließend gibt es noch weitere Kämpfe.

Der Pfad der Legenden ist wiederum am kürzesten. Hier müsst ihr nur fünf Herrscher-Pokémon aufspüren und bezwingen. Es ist recht linear und ohne große Abweichungen vom Weg.

Habt ihr diese drei Pfade abgeschlossen, folgt das Finale der Story, das in rund ein bis zwei Stunden zu bewältigen ist.

Wie lange dauert es, alle Pokémon zu fangen?

Die Frage aller Fragen. Das hängt davon ab, wie schnell ihr seid, wie schnell ihr die jeweiligen Pokémon fangen könnt. Auch die Spawnraten haben einen Einfluss darauf, ebenso wie der Tausch der Versions-exklusiven Pokémon mit anderen Spielern.

Geht aber gut und gerne von mindestens 60 Stunden aus, um euren Pokédex zu füllen. Und wenn ihr dann noch die Shinys fangen möchtet, seid ihr viel, viel länger damit beschäftigt.

