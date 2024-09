Pokémon Karmesin und Purpur: Fuegro mit Titanen-Zeichen bekommt du bald in Raids

Am kommenden und am darauffolgenden Wochenende finden in Pokémon Karmesin und Purpur erneut besondere Tera-Raids statt.

Diesmal könnt ihr euch dabei ein Fuegro mit Titanen-Zeichen sichern.

Zwei Gelegenheiten

Das erste Event beginnt am Freitag, den 6. September 2024, um 2 Uhr und endet am Montag, den 9. September 2024, um 1:59 Uhr. Das zweite Event startet wiederum am Freitag, den 13. September 2024, um 2 Uhr und endet am Montag, den 16. September 2024, um 1:59 Uhr.

Dabei taucht Fuegro in schwarzen Tera-Raid-Kristallen auf, das Pokémon verfügt über den Tera-Typ Unlicht.

Beachtet aber, dass dieses besondere Fuegro nur einmal pro Spielstand gefangen werden kann.

Habt ihr schon eins, könnt ihr aber dennoch an Tera-Raids teilnehmen und so andere unterstützen beziehungsweise zusätzliche Belohnungen erhalten.