Pokémon Karmesin und Purpur: Trugschlag TM finden - So kriegt ihr die hilfreiche Attacke

Wenn ihr Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur fangen möchtet, kann die TM Trugschlag ein sehr nützliches Werkzeug bei diesem Vorhaben sein. Allerdings findet ihr sie nicht einfach so in der Spielwelt!

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, wie ihr die TM 57 in Pokémon Karmesin und Purpur bekommt und was ihr braucht, um sie anschließend selbst herzustellen.

Inhalt:

Was bringt TM 57 Trugschlag?

Bei Trugschlag handelt es sich um eine physische Attacke, die in Pokémon Karmesin und Purpur eine kleine Menge Schaden verursacht.

Aber: Mit Trugschlag könnt ihr ein Pokémon, das ihr bekämpft, niemals besiegen. Es bleibt immer 1 KP übrig. Dadurch wird Trugschlag zur idealen Attacke, wenn ihr versuchen möchtet, bestimmte Pokémon zu fangen, ohne sie versehentlich zu besiegen.

Wo finde ich die TM Trugschlag?

Wie anfangs erwähnt, könnt ihr die TM Trugschlag nicht einfach in der Wildnis von Pokémon Karmesin und Purpur finden. Stattdessen bekommt ihr sie von Jim, eurem Biologielehrer an der Akademie.

Nachdem ihr den ersten Biologiekurs absolviert habt und innerhalb der Akademie reisen möchtet, seht ihr neben dem Biologieraum ein rotes Ausrufezeichen. Begebt euch dorthin und redet mit Jim.

Er erzählt euch vom Pokédex und bittet euch, zu ihm zurückzukehren, sobald ihr eine bestimmte Zahl an Pokémon im Pokédex habt.

Habt ihr mindestens 30 Pokémon gefangen, kehrt zu Jim zurück und ihr bekommt von ihm die TM Trugschlag als Belohnung.

Von Jim bekommt ihr die TM Trugschlag.

Wie stelle ich die TM Trugschlag her?

Sobald ihr die TM Trugschlag (aka TM 57) in Pokémon Karmesin und Purpur erhalten habt, könnt ihr sie auch bei der TM-Maschine an einem Pokémon Center selbst herstellen.

Dafür benötigt ihr wiederum folgende Zutaten:

3x Kamehaps-Kralle

3x Zirpurze-Häutungsrest

400 Ligapunkte

Habt ihr sie einmal erhalten, könnt ihr die TM auch selbst herstellen.

