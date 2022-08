Pokemon Karmesin und Purpur Unterschiede: Alle Editions-exklusiven Pokémon

Wie bei vielen Pokémon-Spielen gibt es auch bei Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur einige Unterschiede zwischen den Versionen. Diese betreffen vor allem die Pokémon, die ihr fangen könnt.

Es gibt wieder Editions-exklusive Pokémon, die ihr nur in der jeweils einen oder anderen Version von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur finden könnt. Am Ende eine Frage der persönlichen Präferenz.

Aber welche sind es? In unserem Guide zeigen wir euch, was in Bezug auf die Editions-exklusiven Pokémon bisher bekannt ist.

Inhalt: