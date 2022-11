Pokémon Karmesin und Purpur: Wampitz bekommen und Blipp entwickeln

Mit Blipp haben wir ein weiteres neues Pokémon für euch, das euch in Pokémon Karmesin und Purpur über den Weg läuft. Und die Entwicklung Wampitz könnt ihr in den Spielen ebenfalls bekommen.

Aber was genau müsst ihr dafür anstellen? Wir zeigen euch in unserem Guide wie ihr aus einem Blipp in Pokémon Karmesin und Purpur ein Wampitz machen könnt.

Inhalt:

Wo finde ich Blipp?

Blipp könnt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur relativ einfach begegnen, ihr müsst nur wissen, wo ihr denn genau suchen müsst.

Die gute Nachricht ist: Ihr könnt Blipp in so ziemlich jedem Bereich von Paldea finden: Norden, Westen, Süden, Osten. Wenn, dann findet ihr es dort in der Nähe von Flüssen, denn dort hält es sich am liebsten auf.

Blipp ist an vielen Stellen zu finden.

Wie entwickle ich Blipp zu Wampitz?

Großen Aufwand müsst ihr nicht betreiben, um ein Blipp in Pokémon Karmesin und Purpur zu einem Wampitz zu entwickeln. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Donnerstein.

Habt ihr gerade keinen zur Hand, könnt ihr euch einen bei BotoBeutel kaufen.

Eine Alternative dazu ist, sich ein Wampitz in der Wildnis zu fangen. Ihr findet es an einigen Stellen der Paldea-Region, besonders in nördlichen Regionen und dort in Flussnähe.

Mit einem Donnerstein bekommt ihr Wampitz.

