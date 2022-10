Pokémon Karmesin und Purpur zeigt Gruff, den neuen niedlichen Geisterhund

Ein neuer Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur enthüllt das neue Geisterpokémon Gruff. Dabei handelt es sich um einen pelzigen kleinen Hund mit einer Kerze auf dem Kopf.

Freunde bis zum bitteren Ende

Im Trailer seht ihr zunächst andere Geisterpokémon wie Gengar, Alpollo, Nebulak und Mimigma, die im Dunkeln herumgeistern. Gruff versteckt sich lieber im Boden und lässt nur seine Kerze herausragen. So ist das Pokémon auf einem Friedhof doch ganz gut getarnt, oder?

Wenn ihr Gruff fangen wollt, müsst ihr also aufmerksam sein und nach kleinen Kerzen Ausschau halten, die aus dem Boden wachsen. Darunter befindet sich mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Gruff. Mit einem Lichtel verwechseln könnt ihr es nicht, da dieses Pokémon - zumindest laut der aktuellen Liste - nicht in Karmesin und Purpur auftaucht.

"Mit seinem kräftigen Kiefer kann es Knochen zermalmen. Schon ein einziger Biss von Gruff kann gravierende Folgen haben", heißt es auf der offiziellen Website zum Spiel. Gruff ist 60 Zentimeter groß und wiegt 35 Kilogramm - wie ein echter kleiner Hund eben. Er wartet vergraben auf sich nähernde Personen und springt dann mit einem "gruseligen Ruf" hervor, um sie zu erschrecken. Dabei sucht der einsame Gruff eigentlich nur Freunde.

Wie auch bei einem echten Hund ist Gruff sehr loyal. Fast schon zu loyal. "Gruff ist derart freundlich und anhänglich, dass es einem auf ewig nachläuft, wenn man sich auch nur kurz um es kümmert", schreibt Nintendo. Mit dem Geisterhund freundet man sich besonders schnell an. Leider hat die Gesellschaft von Gruff einen Nachteil, denn der Hund absorbiert langsam und unabsichtlich die Lebenskraft von allen Lebewesen in seiner Nähe - also auch von euch.

Ob sich dieser Nachteil im Spiel bemerkbar macht oder nur der düsteren Lore des Geisterhundes dient, werden wir wohl herausfinden, sobald uns der erste Gruff hinterherdackelt.