Pokémon belohnt euch, wenn ihr ab morgen die Streams zu den Internationalmeisterschaften 2025 anschaut

Am kommenden Wochenende, vom 21. bis zum 23. Februar 2025, finden die europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2025 statt.

Die Matches, die im Rahmen dessen in verschiedenen Spielen beziehungsweise Kategorien stattfinden, könnt ihr auch von zuhause aus verfolgen und dafür sogar noch Belohnungen erhalten.

Welche Belohnungen gibt es?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpfen in London in den Videospielen Pokémon Karmesin und Purpur, Pokémon Go und Pokémon Unite um den Sieg und um die Chance, sich für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 im kalifornischen Anaheim zu qualifizieren. Natürlich ist auch das Sammelkartenspiel mit dabei.

Zuschauerinnen und Zuschauer können wiederum Codes für eine seltene, besondere Illustrationskarte von Evoli-ex in Pokémon-Sammelkartenspiel-Live und das Papungha des dreimaligen Champ der Internationalmeisterschaften Marco Silva, das ein Teil seines siegreichen Teams bei den lateinamerikanischen Videospiel-Internationalmeisterschaften 2025 (LAIC) war, erhalten.

Fans, die sich den Pokémon-Sammelkartenspiel-Wettbewerb auf Twitch anschauen, erhalten zusätzliche Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-Überraschungen, während diejenigen, die bei Pokémon Go zuschauen, eine Befristete Forschung mit Papungha erhalten, das vom siegreichen Pokémon Go-Team von MartoGalde bei den lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften inspiriert wurde.

Die Streams am Wochenende

Nachfolgend zeigen wir euch, wann ihr die jeweiligen Streams sehen könnt und wo:

Pokémon-Sammelkartenspiel (Twitch, YouTube)

Freitag, 21. Februar: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Tag 1: Schweizer Runden

Samstag, 22. Februar, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Tag 2: Schweizer Runden



Top 8 und Top 4

Sonntag, 23. Februar, 13:30 Uhr

Finalspiele

Pokémon-Videospiele (Twitch, YouTube)

Freitag, 21. Februar: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Tag 1: Schweizer Runden

Samstag, 22. Februar, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Tag 2: Schweizer Runden



Top 8 und Top 4

Sonntag, 23. Februar, 17:00 Uhr

Finalspiele

Pokémon Go (Twitch, YouTube)

Freitag, 21. Februar: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ausscheidungsformat

Samstag, 22. Februar, 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Ausscheidungsformat bis Top 3

Sonntag, 23. Februar, 11:30 Uhr

Finale der Sieger, Finale der Verlierer und Großes Finale

Pokémon Unite (Twitch, YouTube)