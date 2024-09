Pokémon: Erweiterung Stellarkrone erhältlich, bringt Stellar-Terakristall-Pokémon-ex

Stellarkrone, die neueste Erweiterung für das Pokémon-Sammelkartenspiel, ist jetzt erhältlich.

Hier werden die Stellar-Terakristall-Pokémon-ex eingeführt, wodurch ihr noch mehr in die in Pokémon Karmesin und Purpur eingeführten Terakristallisierung eintaucht.

Besondere Attacken

Jedes Stellar-Terakristall-Pokémon-ex verfügt demnach über eine besondere Stellar-Attacke. Sie hat einen von einem Edelstein inspirierten Namen und benötigt drei verschiedene Energietypen, um sie auszulösen.

Zugleich werden die Stellar-Terakristall-Pokémon-ex durch neue Illustrationen repräsentiert.

Unter anderem gibt es Karten zu Briduradon, Hydrapfen und Terapagos, die im DLC Der Schatz von Zone Null für Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurden.

Erhältlich ist die neue Erweiterung in Form von Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und besonderen Kollektionen im Handel, ebenso bekommt ihr Karten in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App.

"Darüber hinaus wird vom 16. September bis zum 12. Oktober der Pokémon-Shop im duo flagshipstore um einen weiteren Bereich erweitert, der ganz im Zeichen der neuen Erweiterung Karmesin & Purpur - Stellarkrone steht", heißt es.

"Der Shop befindet sich im The Playce-Einkaufszentrum am Potsdamer Platz und bietet eine große Bandbreite an lizenzierten Pokémon-Produkten. Am Samstag, den 28. September und am Samstag, den 12. Oktober werden außerdem verschiedene Attraktionen vor Ort bereitgestellt. Darunter eine Fotoecke mit Pikachu, ein TCG-Bereich zum Tauschen und Spielen und die Chance auf Werbegeschenke (je nach Verfügbarkeit; Vergabe der Reihe nach; solange der Vorrat reicht)."