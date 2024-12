Pokémon-Sammelkartenspiel: Lohnt sich der Festtagskalender 2024?

Adventskalender gibt es wie Sand am Meer beziehungsweise wie Sandamer. Versteht ihr? Ha! Jedenfalls bleibt da auch Pokémon nicht außen vor und liefert seinen eigenen Festtagskalender für das Jahr 2024 ab. Nicht mit 24 Türchen, sondern mit 25. Und das kostet im Normalfall um die 50 bis 60 Euro, wenngleich ihr ihn auch schon günstiger bekommt. Aber lohnt sich das überhaupt?

Jeden Tag etwas Neues

Pokémon Festtagskalenader 2024 Hersteller: The Pokémon Company

Preis: ca. 50 bis 60 Euro

Hinter diesen 25 Türchen verbergen sich verschiedene Inhalte, unter anderem fast zehn einzelne Karten sowie mehr als zehn Packs mit Karten. Doch dazu gleich mehr. Wer nicht genug Pokémon-Münzen kriegen kann, erhält hier gleich zwei neue dazu, ebenso noch zwei Stickerbögen mit jeweils sechs winterlich beziehungsweise festlich angehauchten Stickern. Und es gibt noch einen Kumpel-Anhänger mit dem Pokémon Baojian dazu. Dieser ist allerdings nicht aus festem Material gestaltet, sondern aus flexiblem Gummi.

Was das Herzstück des Kalenders anbelangt – und das sind ohne Frage die Karten –, haben wir einmal zum Beispiel die acht holografischen Promokarten mit einem winterlich-festlichen Stempel. Die sind definitiv das Highlight hier und ihr bekommt Pikachu-ex, Kubuin-ex, Gelatwino, Eisenbündel, Frospino, Baojian-ex, Flaniwal und Schneppke. Die Karten sind allesamt schön gestaltet (siehe Galerie) und stellen eine gelungene Ergänzung für eure Sammlung dar.

Pokémon Festtagskalenader 2024 - Bilder 1 of 16 Attribution

Und dann hätten wir noch fünf Booster Packs sowie sieben Fun Packs. Letztere enthalten jeweils drei Karten des Sammelkartenspiels. Die Booster Packs stammen indes aus verschiedenen Erweiterungen und gehören nicht alle zu einer. Den Inhalt bestimmt der Zufall, ich hatte hier aber ein paar schöne Karten dabei, etwa Grillchita-V, Aerodactyl-VSTAR oder Mortcha. Meine Ausbeute seht ihr ebenfalls in der Bildergalerie.

Lohnt sich das alles also? Nun, die Booster Packs an sich machen schon mal einen Wert von rund 25 Euro aus. Je nach Händler bleibt dann noch mehr oder weniger ein Restbetrag für die restlichen Inhalte. Da müsst ihr dann selbst abwägen, ob euch zum Beispiel die Promokarten das wert sind. Der Normalpreis für den Kalender liegt bei 50 bis 60 Euro, je nach Händler sind aber auch schon spürbare Rabatte möglich. Und je niedriger der Preis, desto mehr lohnt sich das Ende auch. Alles in allem eignet sich der Festtagskalender aber gut, um insbesondere den jüngeren Fans über den Dezember hinweg jeden Tag eine kleine Freude zu machen. Und im Gegensatz zu einem Schokoladen-Adventskalender spart ihr damit auch ein paar Kalorien ein.