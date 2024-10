Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Das beste Starterset für den Einstieg

Das beste Starterset in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket zu kennen, kann euch in der neuen, kostenlosen App für iOS und Android weiterhelfen. Erst recht, wenn ihr euch eingehender mit der kompetitiven Seite der App befassen möchtet.

Das liegt daran, dass die Karten, die ihr aus diesen Startersets bekommen könnt, festgelegt sind. Sie hängen davon ab, ob ihr euch für Glurak, Pikachu oder Mewtu entscheidet. Entscheiden sich also zwei Spieler für das Mewtu-Set, erhalten sie zu Beginn die identischen Karten. Erst bei Boosterpacks, die ihr später öffnet, ist das anders.

Eure Booster-Wahl beeinflusst zugleich die erste Karte, die ihr durch die Wunderwahl erhaltet. Das solltet ihr also auch berücksichtigen, bevor ihr eure Entscheidung trefft. Kurz gesagt: Es lohnt sich, wenn ihr euch vorab ein paar Gedanken macht.

Und genau dabei helfen wir euch mit unserem Guide, denn wir zeigen euch den Inhalt der Startersets und welche Wunderwahl ihr anschließend habt.

Welches Starterset ist das beste?

Das beste Starterset, dass ihr zuerst in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wählen könnt, ist unserer Ansicht nach Glurak. Dadurch bekommt ihr nämlich garantiert Karten von Glumanda und Sterndu.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Starmie-ex-Deck das beste, das ihr in der App nutzen könnt. Dicht dahinter liegt das Glumanda-ex-Deck. Mit diesem Starterset trefft ihr also eine gute Wahl, wenn ihr plant, euch aktiv mit dem Kämpfen zu befassen, statt einfach nur Karten zuz sammeln.

Durch die Wahl des Glurak-Startersets erhaltet ihr außerdem garantiert eine zweite Glumanda-Karte durch die Wunderwahl, ein weiterer nützlicher Bonus, wenn ihr ein Glurak-ex-Deck nutzen möchtet.

Das Set umfasst weiterhin eine Kokowei-ex-Karte. Es ist sicherlich nicht die stärkste ex-Karte, bietet euch jedoch eine Alternative vom Typ Pflanze, bis ihr eine Bisaflor-ex-Karte in die Finger bekommt (vor allem in Anbetracht dessen, dass ihr durch das Glurak-Set auch eine Pinsir-Karte bekommt). Das ist ganz nützlich, wenn ihr ein wenig mit einem Pflanzen-Deck experimentieren möchtet oder einfach eine Pflanzen-Karte mit dazunehmen wollt, um zu sehen, was sich daraus ergibt.

Unsere Wahl des besten Startersets beruht also auf dem kompetitiven Meta-Game der App. Wenn euch andere Dinge wichtiger sind oder ihr einfach nur Karten sammeln wollt, muss das also nicht auf euch zutreffen. Des Weiteren könnte die Wunderwahl angesichts der schönen Illustrationen eure Entscheidung beeinflussen.

Welche Karten euch erwarten, verraten wir euch in den folgenden Abschnitten.

Alle Karten der Startersets

Hier zeigen wir euch die Karten, die ihr mit den Startersets in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket garantiert bekommt. Aber bedenkt, dass das nur für das allererste Boosterpack gilt, das ihr öffnet. Anschließend wird der Inhalt der Packs vom Zufall bestimmt.

Glurak-Starterset-Karten

Karte Seltenheit Kokowei-ex 4 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Pinsir 2 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Mauzi 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Sterndu 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Glumanda 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Pikachu-Starterset-Karten

Karte Seltenheit Arkani 4 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Gallopa 2 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Schiggy 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Digda 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Paras 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Mewtu-Starterset-Karten

Karte Seltenheit Knogga-ex 4 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Sandamer 2 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Bisasam 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Muschas 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Dratini 1 Diamanten Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Alle ersten Wunderwahl-Karten, die ihr bekommen könnt

Die Wahl des Startersets wirkt sich auch auf die erste Karte aus, die ihr durch die Wunderwahl-Funktion in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erhaltet. Habt ihr eure erste Wunderwahl-Karte gezogen, werden sie anschließend vom Zufall bestimmt. Wenn euch eine der folgenden Karten also gefällt, solltet ihr euch also vielleicht für dieses Starterset entscheiden.

Hier sind die ersten Wunderwahl-Karten, die ihr bekommen könnt:

Starterset Wunderwahl-Karte Glurak Glumanda Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Pikachu Schiggy Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company Mewtu Bisasam Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Viel Spaß und viel Erfolg in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket!

