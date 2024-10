Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket kostenlos für iOS und Android veröffentlicht

The Pokémon Company hat heute die neue App Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket für iOS und Android veröffentlicht.

Diese könnt ihr euch kostenlos herunterladen und sie ermöglicht euch das Sammeln von Pokémon-Karten im digitalen Format.

Pokémon-Karten digital sammeln

"Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket lädt Fans dazu ein, das spannende Öffnen von Boosterpacks, das Entdecken von Karten mit einzigartigen visuellen Effekten und das Bestreiten schneller Kämpfe zu erleben", heißt es.

Zur Veröffentlichung der App ist zugleich die erste Erweiterung "Unschlagbare Gene" verfügbar, die euch eure Kartensammlung aufbauen lässt. Diese umfasst "zahlreiche beliebte Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden".

Nachfolgend lest ihr mehr zu den laut The Pokémon Company wichtigsten Aspekten der App:

Boosterpacks öffnen : Täglich können zwei Boosterpacks kostenlos geöffnet werden. Zudem ist es über die Wunderwahl-Funktion möglich, eine zufällige Karte aus Packs auszuwählen, die von anderen Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt geöffnet wurden. Dadurch können auch Karten in anderen unterstützten Sprachen gesammelt werden.

: Täglich können zwei Boosterpacks kostenlos geöffnet werden. Zudem ist es über die Wunderwahl-Funktion möglich, eine zufällige Karte aus Packs auszuwählen, die von anderen Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt geöffnet wurden. Dadurch können auch Karten in anderen unterstützten Sprachen gesammelt werden. Karten sammeln : Spielerinnen und Spieler können Karten sammeln, die nostalgische Illustrationen zeigen, sowie Karten mit neuen Motiven, die nur in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erscheinen. Außerdem gibt es Karten mit besonderen visuellen Eigenschaften wie Parallaxen-Effekten, die nur digital möglich sind und den Karten beeindruckende Tiefe und Dimension verleihen, sowie sogenannte Immersionskarten, die Fans in die Welt der Kartenillustration eintauchen lassen.

: Spielerinnen und Spieler können Karten sammeln, die nostalgische Illustrationen zeigen, sowie Karten mit neuen Motiven, die nur in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erscheinen. Außerdem gibt es Karten mit besonderen visuellen Eigenschaften wie Parallaxen-Effekten, die nur digital möglich sind und den Karten beeindruckende Tiefe und Dimension verleihen, sowie sogenannte Immersionskarten, die Fans in die Welt der Kartenillustration eintauchen lassen. Individualisierte Kartensammlungen : Spielerinnen und Spieler können ihre digitale Kartensammlung mithilfe von verschiedenen Funktionen wie Galerien, Alben und Flairs dekorieren und individuell gestalten. Bei Flairs handelt es sich um besondere Effekte, die auf Karten angewandt werden können. Zudem können Decks mit verschiedenem Zubehör wie Spielunterlagen, Kartenhüllen und Münzen personalisiert werden.

: Spielerinnen und Spieler können ihre digitale Kartensammlung mithilfe von verschiedenen Funktionen wie Galerien, Alben und Flairs dekorieren und individuell gestalten. Bei Flairs handelt es sich um besondere Effekte, die auf Karten angewandt werden können. Zudem können Decks mit verschiedenem Zubehör wie Spielunterlagen, Kartenhüllen und Münzen personalisiert werden. Schnelle Kämpfe: Durch gestraffte Regeln, die für Mobilgeräte optimiert wurden, können Spielerinnen und Spieler in ihrer Freizeit an schnellen Kämpfen im Einzel- und Mehrspielermodus teilnehmen. Außerdem beinhaltet die App verschiedene Funktionen, die Anfängerinnen und Anfängern sowie und Gelegenheitsspielerinnen und -spielern das Kämpfen leicht zugänglich machen, darunter automatische Kämpfe, Leihdecks und das automatische Erstellen von Decks.

Gleichzeitig ist es in Kürze möglich, neue Effekte für YouTube Shorts auszuprobieren, damit könnt ihr dann "das Öffnen digitaler Boosterpacks erleben". Verfügbar ist das ab November in allen Ländern, in denen auch YouTube Shorts verfügbar ist.