Pokémon Sammelkartenspiel Pocket: Tolles Design, tolle Haptik, aber ein großer Haken

Falls ihr euch im Pokémon Sammelkartenspiel nicht auskennt, stellt euch einfach an dieser Stelle ein anderes vor - The Pokémon Company stellte im Rahmen der Pokémon Worlds in Hawaii nämlich den Traum eines jeden Sammelkartenspielers vor: Eine virtuelle Version davon, die exakt die gleichen Regeln mit wunderschöner Nutzeroberfläche und geschmeidiger Animationen vorstellt und sich auch noch nach echtem Boostern anfühlt. Beim kostenlosen Pokémon Sammelkartenspiel Pocket könnt ihr, wie im echten Leben, Packungen mit mehreren Sammelkarten kaufen. Was genau das heißt, seht ihr im obigen Video, denn ist das ein wichtiger, aber wie in allen Free-2-Play-Spielen dieser Art auch fragwürdiger Bestandteil. Zudem könnt ihr euch Booster erspielen.

Die Haptik von Sammelkarten wird in Pocket sehr gut emuliert. Ich konnte etwa Päckchen falsch herum öffnen oder nicht aufbekommen, wenn ich das Handy nur mit einer Hand bediente, weil mein Daumen zu kurz war, um den richtigen Strich über die Folie zu ziehen. Habt ihr ein bestimmtes Level erreicht, gibt es mehrere Modi für Kämpfe im Einzel- oder Mehrspieler (lokal und online). Hinzu kommen kosmetische Elemente, wie Hüllen, die Spielmünze oder Spielunterlagen, von denen ich in der Demo noch nichts gesehen habe.

Beeindruckend sind auch die neuen Ultra-seltenen Karten, die nicht, wie andere Seltenheitsstufen, glitzernde 3D-Effekte zeigen, sondern über die Grenzen des Kartenrandes hinaus eine kleine Animation abspielen. In unserer Anspielsession habe ich so eine Karte sogar gezogen und eucmuss zugeben: Das fühlte sich schon richtig gut an. Und auch der Wundertausch, in dem man internationale Karten oder verpasste Promos ertauschen kann, ist eine nette Funktion.

Ob diese Erfahrung so wertvoll ist, wie im physischen Sammelkartenspiel, bei dem man seltene Karten auch zu großen Preisen verkaufen kann, ist zweifelhaft. Der größte Haken bleibt aber, dass sich bei Pocket, anders als im Vorgänger Pokémon Sammelkartenspiel Live die Meta grundlegend ändert. Pokémon entschied sich dazu, eine neue digitale Edition "Unschlagbare Gene" für Pocket einzuführen, die aus über 200 Karten besteht. Damit kann man seine physischen Decks nicht online ausprobieren und auch bereits physisch erhaltene Vollbilder nicht digital als immersive 3D-Karten einsehen. Mir bestätigte Pokémon Company jedoch, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sich so etwas für die Zukunft noch ändert.

Insgesamt könnte Pokémon Sammelkartenspiel Pocket ab dem 30. Oktober 2024 eine nette Ergänzung für Fans werden. Zumindest, wenn man nicht anfällig für Glücksspielelemente ist, denn viele Extras außerhalb vom Sammeln bietet Pocket nicht. Etwas zweifelhaft finde ich, wie oft man 10 Booster gleichzeitig wirklich ziehen kann, dass die zwei Booster umsonst pro Tag 12 Stunden auseinander liegen und ob das Spiel im späteren Verlauf noch unterhält, gerade wenn man bestimmte Vollbilder sammeln will. Dafür sehen die seltenen Karten in Pocket unglaublich schick aus und die App schafft es, die haptische Erfahrung vom Sammeln digital schöner denn je aussehen zu lassen.