Pokémon TCG Pocket: Das passiert, wenn ihr alle 226 Karten aus "Unschlagbare Gene" sammelt

In Pokémon TCG Pocket gibt es für beinahe alles eine Mission. Eine versteckte Aufgabe, die mit einem seltenen Geschenk belohnt wird, erfordert viel Geduld von den Spielern. Bei dieser geheimen Mission, die ihr nicht direkt im Sammelkartenspiel für das Smartphone findet, geht es darum, alle Karten aus dem aktuellen Set zu sammeln.

Achte geheime Mission in TCG Pocket enthüllt

Geld oder Geduld - eine dieser beiden Gaben benötigt ihr, wenn ihr die achte geheime Mission erfüllen wollt. Statt im Reiter für Missionen sind diese geheimen Aufgaben nicht transparent im Spiel aufgeführt. Ursprünglich sind Fans davon ausgegangen, dass es sieben solcher Missionen gibt, bis sie diese achte Aufgabe entdeckten.

Die geheimen Missionen bestehen etwa darin, den Kanto-Pokédex zu füllen, Ful-Art-Karten aller Begleiter zu sammeln, Immersionskarten zu sammeln oder ex-Karten zu sammeln. Die Belohnungen beinhalten Shop-Tickets, Pack-Sanduhren, Wunder-Sanduhren und Embleme.

Hierbei handelt es sich um eine versteckte Pokédex-Mission, die ihr nur dann erfüllt, wenn ihr alle 226 Karten aus der aktuellen Erweiterung "Unschlagbare Gene" gesammelt habt. Das ist eine große Aufgabe. In einer kürzlichen Meldung rechnete ein Spieler aus, dass ihr für das Sammeln aller verfügbaren Karten mehrere Jahre benötigt.

Zumindest spricht die Mission nur von den Karten aus den drei aktuell verfügbaren Packungen, was nur 226 von über 300 Karten einschließt. Dennoch zählen auch Promo-Karten, wie das Lapras ex aus dem aktuellen Kampf-Event dazu. Wer Events wie dieses verpasst oder einfach brutales Pech beim Ziehen hat, kann die Mission also nicht mehr abschließen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Habt ihr alle 226 Karten in Pokémon TCG Pocket gesammelt, wartet eine besondere Belohnung auf euch. Wie ein Spieler auf Reddit zeigt, erhaltet ihr eine spezielle Nachricht und drei Profil-Avatare - natürlich mit Pikachu, Glurak und Metwu, den Gesichtern der drei Booster-Packungen des aktuellen Sets.

Flammt eure Sammelwut jetzt wieder neu auf? Wenn ihr schnell viele Karten sammeln wollt, kann euch unser Artikel mit Tipps für möglichst viele Booster-Packungen helfen.