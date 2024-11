Pokémon TCG Pocket: Die besten Decks und Karten für den Kampf

Wer nicht nur sammeln sondern auch kämpfen möchte, muss in Pokémon TCG Pocket ein gutes Deck zusammenstellen. Jedes Deck des Sammelkartenspiels besteht aus 20 Karten. Dabei könnt ihr den Typ sowie Verhältnis zwischen Pokémon und Support-Karten selbst entscheiden. Wichtig sind jedoch die ex-Karten. Spezielle Versionen einiger Pokémon, die besonders starke Fähigkeiten besitzen. Doch welche sind aktuell die stärksten Decks in Pokémon TCG Pocket?

Die besten Decks in Pokémon TCG Pocket

Wir haben hier die besten Decks des Spiels aufgelistet und in Kategorien von S bis C eingeteilt. S-Tier sind natürlich die besten Decks, während ihr Karten für die Decks im C-Tier lieber später sammeln solltet. Vorschläge zum Aufbau des jeweiligen Decks haben wir euch auch direkt rausgesucht. Jede genannte Karte sollte zweimal in eurem Deck auftauchen, außer ein Hinweis zeigt euch, dass ihr nur eine Karte benötigt.

S-Tier Decks

Pikachu ex + Zaptos ex (Elektro): Pikachu ex, Zapdos ex, Voltoball, Lektroball, Pokéball, Trank, Sabrina, X-Initiative, Forschung des Professors, Giovanni (1x), Rote Karte (1x)

(Elektro): Pikachu ex, Zapdos ex, Voltoball, Lektroball, Pokéball, Trank, Sabrina, X-Initiative, Forschung des Professors, Giovanni (1x), Rote Karte (1x) Starmie ex + Arktos ex (Wasser): Sterndu, Starmie ex, Artkos ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Misty, Sabrina, X-Initiative, Giovanni (1x), Rote Karte (1x)

(Wasser): Sterndu, Starmie ex, Artkos ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Misty, Sabrina, X-Initiative, Giovanni (1x), Rote Karte (1x) Mewtu ex (Psycho): Mewtu ex, Trasla, Kirlia, Guardevoir, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, X-Initiative, Giovanni, Rote Karte (1x), Sabrina (1x),

Pikachu ex, Starmie ex und Mewtu ex sind derzeit die stärksten Decks.

A-Tier Decks

Glurak ex + Lavados ex (Feuer): Glumanda, Glutexo, Glurak ex, Lavados ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Rote Karte, Sabrina, X-Initiative

(Feuer): Glumanda, Glutexo, Glurak ex, Lavados ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Rote Karte, Sabrina, X-Initiative Arktos ex (Wasser): Arktos ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Rote Karte, Sabrina, Misty, Giovanni, Altbernstein, X-Initiative

(Wasser): Arktos ex, Forschung des Professors, Pokéball, Trank, Rote Karte, Sabrina, Misty, Giovanni, Altbernstein, X-Initiative Bisaflor ex + Kokowei ex (Pflanze): Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor ex, Owei, Kokowei ex, Forschung des Professors, Erika, Trank, X-Initiative, Pokéball

B-Tier Decks

Lapras ex (Wasser): Lapras ex, Misty, Forschung des Professors, Giovanni, Sabrina, Trank, X-Initiative, Pokéball, Rote Karte, Handperiskop

(Wasser): Lapras ex, Misty, Forschung des Professors, Giovanni, Sabrina, Trank, X-Initiative, Pokéball, Rote Karte, Handperiskop Turtok ex (Wasser): Schiggy, Schillok, Turtok ex, Kangama, Misty, Sabrina, Trank, X-Initiative, Forschung des Professors, Pokéball

(Wasser): Schiggy, Schillok, Turtok ex, Kangama, Misty, Sabrina, Trank, X-Initiative, Forschung des Professors, Pokéball Machomei ex + Knogga ex (Boden): Tragosso, Knogga ex, Machollo, Maschock, Machomei ex, Pokéball, Forschung des Professors, Trank, Giovanni, Sabrina

C-Tier Decks

Arkani ex + Lavados ex (Feuer): Fukano, Arkani ex, Lavados ex, Giovanni, Sabrina, Trank, X-Initiative, Forschung des Professors, Pokéball, Rote Karte

(Feuer): Fukano, Arkani ex, Lavados ex, Giovanni, Sabrina, Trank, X-Initiative, Forschung des Professors, Pokéball, Rote Karte Knudeluff ex (Normal): Pummeluff, Knudeluff ex, Snomnom, Mottineva, Misty, Forschung des Professors, Sabrina, Trank, X-Initiative, Pokéball

(Normal): Pummeluff, Knudeluff ex, Snomnom, Mottineva, Misty, Forschung des Professors, Sabrina, Trank, X-Initiative, Pokéball Gengar ex (Geist): Nebulak, Alpollo, Gengar ex, Traumato, Hypno, Sabrina, X-Initiative, Forschung des Professors, Pokéball, Rote Karte

Es gibt allerdings auch Decks, die nicht auf einer ex-Karte basieren - etwa Decks mit Nidoking und Nidoqueen, Dragoran, Simsala und vielen mehr. Diese sind jedoch oft nicht so stark, wie die ex-Decks.

Decks, wie Nidoqueen, sind vielleicht nicht die besten, aber dennoch spaßig zu spielen.

Wichtig zu wissen: In Pokémon TCG Pocket hat jedes Element nur eine einzige Schwäche und gleicht somit nicht völlig dem originalen Kartenspiel. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr schnell an neue Karten kommt, hilft euch dieser Artikel weiter.