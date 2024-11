Pokémon TCG Pocket: Drop-Event gestartet, so kriegt ihr jetzt besondere Promokarten

The Pokémon Company hat das nächste Event in Pokémon TCG Pocket gestartet.

Dabei handelt es sich diesmal um ein Drop-Event mit Bisaflor, bei dem ihr euch besondere Promokarten sichern könnt.

Promopacks als Belohnung

Drop-Events sind nach Angaben der Entwickler, bei denen ihr Promokarten erhalten könnt, indem ihr CPU-Kämpfe bestreitet.

Als Hauptbelohnung erhaltet ihr "Promopacks Serie A, Vol. 2", wenn ihr CPU-Kämpfe gewinnt.

Unter anderem ist das etwa eine Karte mit Bisaflor und seiner Attacke Megasauger, die 30 Schadenspunkte heilt.

Das Event läuft seit dem 29. November 2024 um 7 Uhr und endet am 13. Dezember 2024 um 6:59 Uhr.

Wenn ihr Kämpfe gewinnt, "habt ihr die Chance, Promopacks als Zufallsbelohnung zu erhalten", heißt es. "Die Wahrscheinlichkeit, ein Promopack zu erhalten, wird durch eine festgelegte Rate bestimmt."

Erhaltene Promopacks findet ihr dann wiederum über den Menüpunkt Geschenke.

Die Promokarte mit Bisaflor.

Erst gestern hatte man angekündigt, dass einige Spieler in Pokémon TCG Pocket bald Probleme bekommen werden. Man möchte nämlich verstärkt gegen unangemessene Namen im Spiel vorgehen.

Entsprechenden Accounts droht zum Beispiel eine Namensänderung oder sogar eine Sperre.

"In Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen werden wir die Spielernamen der betroffenen Konten ändern, sowie Warnungen aussprechen, Konten sperren oder weitere Handlungen in Betracht ziehen", hieß es in der entsprechenden Mitteilung."Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, eine Umgebung bereitzustellen, in der alle die App sicher und unbehelligt spielen können."

Darüber hinaus solltet ihr schauen, dass ihr eure gesammelten Pack-Punkte in Pokémon TCG Pocket nicht aufspart. An bestimmten Punkten verfallen diese nämlich und gehen dann verloren, sofern ihr sie bis dahin nicht eingelöst habt.