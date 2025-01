Pokémon TCG Pocket: Tauschfunktion ist endlich da, aber Fans sind sauer - Bezeichnen das neue Feature als "Witz", "geradezu gierig" und als "Beleidigung"

Die Tauschfunktion für Pokémon TCG Pocket ist endlich da, sorgt jedoch für heftige Kritik von den Fans.

Einerseits müssen Spielerinnen und Spieler wertvolle Ressourcen für den Tausch investieren, andererseits gibt es eine Reihe von Einschränkungen.

Heftige Kritik an der Tauschfunktion

"Seien wir ehrlich, das Spiel will NICHT, dass man Karten tauscht", lautet zum Beispiel der Titel eines Beitrags auf Reddit, in dem sich viele über die Tauschfunktion der App beschweren.

Aber was genau sind die Probleme? Nun, das Tauschen ist zum Beispiel auf Leute auf eurer Freundesliste beschränkt und ihr könnt nur eine Karte auf einmal tauschen. Ebenso gibt es Einschränkung bei der Seltenheit der Karten, die ihr tauschen könnt. Kurz gesagt: Die seltensten Karten könnt ihr gar nicht erst tauschen.

Hinzu kommt, dass ihr nur Karten der gleichen Seltenheitsstufe miteinander tauschen könnt. Ebenso verbraucht ihr beim Tausch Ausdauer, die sich mit der Zeit regeneriert. Ihr könnt das jedoch abkürzen. Und auch Trade Tokens müsst ihr investieren. Nicht zur vergessen, dass Karten mit Flair nur mit anderen Karten mit Flair getauscht werden können.

Trade Tokens erhaltet ihr, indem ihr Karten wegwerft. Für eine Ein-Sterne-Karte bekommt ihr etwa 100 Trade Tokens, allerdings sind 400 Trade Tokens erforderlich, um eine solche Karte zu tauschen, was für weitere Kritik sorgt.

"Es ist ganz einfach - das Spiel will nicht, dass jemand Karten tauscht", schreibt ein anderer User. "Das ist Müll."

„Wenn (und das ist ein großes Wenn) sie sie wie Funkelstaub verteilen, wird es einfacher", heißt es in einem anderen Beitrag. "Aber im Moment ist es wahnsinnig teuer, zu tauschen, und ich bezweifle sehr, dass sie Trade Tokens so einfach anzuhäufen sind."

Ein weiterer User, der sich selbst als Wal – also jemand, der viel Geld dafür ausgibt - bezeichnet, schreibt: "Dieses Update ist eine Beleidigung, es ist einfach nur schrecklich für alle anderen. Es funktioniert einfach nicht. Es passt primär zu jemandem, dem Karte X fehlt, der aber zufällig einen Haufen Duplikate zum Verbrennen hat. Es ist so wahnsinnig eingeschränkt. Es ist einfach frustrierend. Die Gier ist einfach so übertrieben, dass ich nicht geneigt bin, einen weiteren Dollar auszugeben. Sie sollten wahrscheinlich 'Trading Card Game' aus dem Titelbildschirm entfernen. Es ist einfach beleidigend, das mit anzusehen."