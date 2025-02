Pokémon TCG Pocket hat bald tolle Geschenke für euch! Zum kommenden Pokémon Day werdet ihr wohl mit kostenlosen Karten versorgt

Der diesjährige Pokémon Day bringt wieder einige Aktivitäten rund um Pokémon mit sich, dazu zählt auch Pokémon TCG Pocket.

Pokémon TCG Pocket Genre: Kartenspiel

Plattform: iOS, Android

Release: 30. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: DeNa / The Pokemon Company

Und wie es aussieht, bekommt ihr dabei auch garantiert seltene Karten. Das deutet zumindest ein Datamine an.

Geschenk zur Feier

Bisher ist es zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber es wird davon ausgegangen, dass rund um den 27. Februar 2025 herum wieder ein Pokémon-Presents-Livestream stattfinden wird.

Anlässlich dessen gibt es in Pokémon TCG Pocket dann wohl ein Geschenk für Spielerinnen und Spieler in Form von drei Boosterpacks der Erweiterung Unschlagbare Gene.

Aber nicht irgendwelche Boosterpacks, sondern besondere Packs, denn die fünfte Karte in jedem dieser Packs soll eine Seltenheitsstufe von mindestens vier Diamanten haben. Dazu können auch Ein-Stern-Karten oder höher zählen.

Wenn ihr Glück habt, könnte es sich das also lohnen.

Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht, aber es finden sich bereits Hinweise im Spiel selbst. Es sieht so aus (via TheGamer), als würde diese Promoaktion am Pokémon Day starten und dann bis zum 30. April 2025 laufen.

Neben einer neuen Erweiterung erhielt Pokémon TCG Pocket zuletzt auch die von Fans herbeigesehnte Tauschfunktion, die es euch ermöglicht, im Spiel Karten aus eurer Sammlung mit anderen zu tauschen.

Mit einer Reihe von Einschränkungen und Begrenzungen sorgte die neue Tauschfunktion allerdings für viel Kritik vonseiten der Fans. Kurz darauf äußerten sich die Entwickler zu der Kritik und bedankten sich einerseits für das Feedback. Zugleich kündigten sie an, dass die Tauschfunktion auf Basis dieses Feedback optimiert werden soll.

Inwiefern allerdings Anpassungen daran vorgenommen werden, bleibt allerdings erst einmal noch abzuwarten.