Pokémon TCG Pocket hat angeblich 200 Millionen Dollar im ersten Monat eingespielt

Pokémon TCG Pocket begleitet die Spieler auf dem Smartphone schon seit dem 30. Oktober 2024 - egal, ob auf Android oder iOS. In diesem Sammelkartenspiel könnt ihr Booster öffnen, seltene Karten sammeln und in Alben ausstellen, gegen Freunde und andere Spieler antreten oder in KI-Kämpfen zeigen, was eure selbstgebauten Decks so drauf haben.

Pokémon TCG Pocket ist eine Goldgrube

Und Pokémon TCG Pocket geht richtig durch die Decke. Große Influencer öffnen vor ihrem Publikum ein Booster nach dem nächsten, die App hat wirklich gute Bewertungen in den PlayStores und auch die Tests zum Spiel fallen sehr positiv aus. Bereits Mitte November soll der Titel 120 Millionen Dollar eingenommen haben. Jetzt erreicht das Spiel angeblich den nächsten finanziellen Meilenstein.

Laut PocketGamer hat Pokémon TCG Pocket innerhalb der ersten vier Wochen ganze 200 Millionen Dollar eingespielt. Das sind etwa 190 Millionen Euro. So eine große Zahl in einer so kurzen Zeit kann nur durch Käufe innerhalb des Spiels erfolgen, denn die App ist grundsätzlich kostenlos. Zusätzliche Sanduhren, mit der ihr die Zeit bis zum nächsten Booster verkürzen könnt, sowie ein Premium Pass mit weiteren nützlichen Gegenständen und Ressourcen, können Spieler jedoch für echtes Geld kaufen.

Im ersten Monat sollen die täglichen Ausgaben der Spielenden 6,5 Millionen Dollar betragen haben. Am ersten Tag des Feuer-Massenausbruchs waren es sogar 8,4 Millionen. Einer der schwächsten Tage war interessanterweise der allererste Tag. Am 30. Oktober haben die Spieler nur 2,7 Millionen Dollar ausgegeben. Hier gab es aber auch jede Menge Levelbelohnungen und einfache Missionen, die den Spielern schnell viele Pack-Sanduhren eingebracht haben. Außerdem kann es ja nicht schaden, erst einmal zu schauen, wie das Spiel so ist, bevor man Geld hineinpumpt.

Ende November startete dann noch ein Drop-Event zu Bisaflor, das den teilnehmenden Spielern neue Promokarten einbringt. Dieses Event endet am 13. Dezember. Ob ihr das Full-Art-Bisaflor erhaltet, müsst ihr dem Glück überlassen. Eure Chancen erhöhen sich allerdings, wenn ihr viele der speziellen KI-Matches bestreitet.