Pokémon TCG Pocket: Massiver Auflauf mit Feuer-Pokémon, aber nur für kurze Zeit

In Pokémon TCG Pocket hat ein erstes Massiver-Auflauf-Event mit Feuer-Pokémon begonnen.

Es läuft nur für begrenzte Zeit und bietet euch die Möglichkeit, Karten von bestimmten Feuer-Pokémon zu erhalten.

Feuer-Pokémon in Pokémon TCG Pocket im Fokus

Der Massive Auflauf von Feuer-Pokémon läuft noch bis zum 28. November 2024 um 6:59 Uhr und bietet euch mehrere Möglichkeiten.

Ihr könnt zum Beispiel Karten von Feuer-Pokémon bei der Wunderwahl+ erhalten, ebenso gibt es eine kostenlose Bonusauswahl und ein zusätzliches Flair ist eintauschbar.

"Während dieses Events werden außerdem Missionen verfügbar sein, bei denen du durch die Nutzung der Wunderwahl und das Sammeln bestimmter Karten Shop-Tickets erhalten kannst", heißt es.

Im Rahmen der Wunderwahl+ können dabei folgende Karten erscheinen:

Arkani-ex

Glurak

Lavados

Vulnona

Gallopa

Glutexo

Pyro

Die Karten erscheinen im Event-Zeitraum sporadisch bei der Wunderwahl und mithilfe von Wunder-Ausdauer könnt ihr sie zufällig erhalten.

Bei der Bonuswahl ist es wiederum möglich, folgende Karten zu erlangen:

Glutexo

Vulnona

Gallopa

Pyro

Glumanda

Vulpix

Fukano

Ponita

Magmar

Furnifraß

Während des Events ist zudem noch "Kreise: Gelb (Kampf)" als zusätzliches Flair verfügbar, allerdings auch nur für bestimmte Karten.

Es wird vermutet, dass im Anschluss an dieses Event ein weiteres entsprechendes Event startet, bei dem Pflanzen-Pokémon im Fokus stehen.

Einem Leak zufolge ist im Januar 2025 mit der ersten Erweiterung für Pokémon TCG Pocket zu rechnen. Bestätigt ist das zwar nicht, dafür soll Anfang 2025 laut The Pokémon Company die Tauschfunktion in der App eingeführt werden. Diese möchte man nach dem Start Stück für Stück erweitern.

Übrigens solltet ihr eure Pack-Punkte in Pokémon TCG Pocket nicht aufsparen, denn sonst bringen sie euch im Endeffekt nämlich gar nichts. Also lieber zeitig in neue Packs investieren.