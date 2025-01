Pokémon TCG Pocket: Mobile-Game macht hunderte Millionen in zwei Monaten und es wundert auch einfach niemanden mehr

Manchmal ist nicht alles Gold, was glänzt - manchmal ist aber auch genau das der Fall. Als Pokémon TCG Pocket erschien, war schon irgendwie klar, dass das Mobile-Game ziemlich erfolgreich sein würde. Ihr könnt Pokémon-Karten sammeln, mit eigenen Decks kämpfen und Booster mit einer unfassbar befriedigenden Wisch-Animation öffnen. Jetzt gibt es neue Zahlen. So soll das Kartenspiel laut einer Einschätzung von Pocketgamer.biz, die auf Daten von AppMagic basiert, innerhalb von nur zehn Wochen wahnsinnige 400 Millionen Dollar an Umsatz erzielt haben.

Pokémon TCG Pocket Genre: Kartenspiel

Plattform: iOS, Android

Release: 30. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: DeNa / The Pokemon Company

Pokémon TCG Pocket steckt sich euer Geld in die Tasche

Jeden Tag zwei Booster, viele Events mit kleinen Belohnungen und tägliche Extras halten die Spieler von Pokémon TCG Pocket ziemlich konstant im Spiel - und somit bleiben auch ihre Ausgaben beziehungsweise die Einnahmen der Entwickler und Publisher stabil. Zwischenzeitlich sorgte auch die neue Erweiterung "Mystische Insel" mit Mew für erneutes Sammelfieber.

The Pokemon Company und DeNA haben also einiges richtig gemacht. Das Gameplay des Kartenspiels wurde vereinfacht, die Gacha-Elemente richtig hübsch verpackt, Nostalgie durch das Öffnen der digitalen Booster-Packs ausgelöst und der Drang zu sammeln wird bedient. Und mit dem Pokémon-Franchise kann man ja auch fast nicht verlieren.

Bereits innerhalb der ersten 48 Stunden wurde das Spiel 10 Millionen Mal heruntergeladen. Nach dem ersten Monat konnte das Spiel bereits für Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Dollar einspielen. Dieses Level auch im zweiten Monat zu halten, ist beeindruckend. Das Spiel ist am 30. Oktober 2024 erschienen, die erste Erweiterung am 17. Dezember.

Pokémon-Fans und neugierige Spieler kommen hier zusammen. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass mein Bildschirm nach einigen Sekunden ausgeht, wenn ich mich in der App befinde. Das stört etwa dann ganz besonders, wenn ich mitten in einem Kampf bin und danach eine Inaktivitätswarnung erhalte. Bisher ist mir das nur in TCG Pocket passiert.

Insgesamt funktioniert das Spiel aber flüssig und wird aktiv von vielen Spielern genutzt. Vielleicht darf ich bereits in zwei Wochen schreiben, dass Pokémon TCG Pocket die 500 Millionen Dollar gekackt hat.