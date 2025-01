Pokémon TCG Pocket kündigt härtere Maßnahmen gegen Regelverstöße und für ein faires Spielerlebnis an – Spieler, die dagegen verstoßen, müssen mit Warnungen, Sperrungen oder weiteren Sanktionen rechnen

Die Entwickler der beliebten App Pokémon Trading Card Game Pocket kündigen strengere Maßnahmen gegen Spieler an, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Mit neuen Regeln und Sanktionen möchte The Pokémon Company ein sicheres und faires Spielerlebnis für alle Spieler gewährleisten und Missbrauch effektiv bekämpfen.

Pokémon TCG Pocket Genre: Kartenspiel

Plattform: iOS, Android

Release: 30. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: DeNa / The Pokemon Company

Klares Zeichen gegen Regelverstöße

In einer aktuellen Mitteilung in der App betont The Pokémon Company, dass man sich der Probleme bewusst sei. Einige Spieler haben Daten manipuliert, am Handel mit echtem Geld teilgenommen oder sich anderweitig unangemessen verhalten. Solche Verstöße werden zukünftig strenger geahndet. Spieler, die des Fehlverhaltens verdächtigt werden, müssen mit Warnungen, Sperrungen oder weiteren Sanktionen rechnen. Zudem appelliert das Unternehmen an die Community, die Nutzungsbedingungen zu beachten, um das Spielerlebnis für alle zu verbessern. Die Nutzerbedingungen findet ihr über das Menü der App und simd leicht zugänglich (Home > Menü > Sonstiges > Nutzungsbedingungen).

Die Details zu den Sanktionen bleiben jedoch vage. Es ist unklar, ob bereits Spieler gewarnt oder gesperrt wurden. Ebenso fehlen konkrete Angaben, welche Maßnahmen unter "weitere Sanktionen" fallen könnten. Dennoch setzt The Pokémon Company mit der Ankündigung ein klares Zeichen gegen Missbrauch und unterstreicht seinen Anspruch, die digitale Umsetzung des Kartenspiels zu einem sicheren Ort für alle Spieler zu machen.

Schon fast 30 Jahre Pokémon-Karten

Pokémon Trading Card Game Pocket ist seit Oktober letzten Jahres für iOS und Android verfügbar. Es handelt sich um die digitale Umsetzung des Sammelkartenspiels, das bereits seit fast 30 Jahren Fans weltweit begeistert. Die App überträgt das klassische Kartenspiel auf moderne Plattformen und bietet damit sowohl erfahrenen Spielern als auch Neulingen die Möglichkeit, in die Welt der Pokémon-Karten einzutauchen.

The Pokémon Company betont, dass das Wohl der Community im Mittelpunkt steht. Fans des Spiels dürfen sich nun auf eine fairere Umgebung freuen, solange sich alle an die Regeln halten. Mit den neuen Maßnahmen will das Unternehmen langfristig das Vertrauen der Spieler stärken und das Spielerlebnis nachhaltig verbessern.