Pokémon TCG Pocket: Neues Set bringt Mew, Aerodaktyl und weitere ex-Karten ins Spiel

Obwohl Pokémon TCG Pocket bereits am 30. Oktober erschienen ist, fühlt es sich erst wie eine kurze Woche an, in der ich verzweifelt versucht habe, Karten zu sammeln und immer noch nicht fertig damit bin. Schon steht das nächste Set vor der Tür und will gesammelt werden. Nächste Woche ist es bereits so weit und ihr könnt Karten aus dem Erweiterungsset "Mystische Insel" sammeln, das Karten aus der Johto-Region mitbringt.

Mew ist der Star des neuen Sets

Das neue Set beinhaltet fünf neue ex-Karten und insgesamt 80 neue Karten. Am Dienstag, dem 17. Dezember, könnt ihr die ersten Booster dann endlich öffnen. Den Trailer zum neuen Set könnt ihr direkt hier ansehen:

Mew scheint auf jeden Fall im Vordergrund zu stehen. Sogar die Booster-Packungen zeigen das rosafarbene mythische Pokémon vor einem grünen Hintergrund. Selbstverständlich gibt es von Mew auch eine ex-Karte. Diese besitzt 130 Leben sowie zwei Fähigkeiten. Für eine Energie macht ihr 20 Schaden, für drei Energie könnt ihr eine Attacke des gegnerischen aktiven Pokémon kopieren.

Aerodaktyl ex ist die zweite starke Karte. Mit ihm sorgt ihr dafür, dass euer Gegner ihr aktives Pokémon nicht mehr weiterentwickeln kann. Für zwei Energie macht ihr außerdem 80 Schaden. Einige weitere Pokémon, wie Tauros bekommen wir nur flüchtig im Trailer zu sehen.

"Erlebe Wunder und Launen mit einer neuen Kartenerweiterung für das Pokémon Sammelkartenspiel Pocket. Die klassischen Mythischen Pokémon Mew und Celebi sind mächtige Pokémon, die bereit sind, deiner Sammlung zusätzliche Magie zu verleihen", heißt es in der offiziellen Beschreibung des neuen Sets.

"Die Erweiterung Mythische Insel enthält mehr als 80 Karten, darunter fünf neue, aufregende Pokémon ex-Karten, fünf neue Trainerkarten und wunderschöne, immersive Karten, die dich in die wundersame Welt von Pokémon bringen."

Die neuen Booster-Packs wurden bereits Anfang des Monats in einer Roadmap angekündigt. Neben neuen Booster und mehr Karten soll es nächstes Jahr dann auch noch eine neue Funktion geben. Mit dieser könnt ihr Karten mit anderen Spielern tauschen. Bisher könnt ihr neue Karten durch Pack-Punkte erhalten und alte Karten gegen Flair eintauschen, der euch hübsche Glitzereffekte auf eure Pokémon zaubert.