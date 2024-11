Pokémon TCG Pocket: So viele Jahre müsst ihr einplanen, um alle Karten zu sammeln

Am 30. Oktober erschien das neue Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket für Android und iOS. Der Hype um das Spiel ist groß. Immerhin könnt ihr hier über 300 Karten sammeln, gegen andere Spieler antreten und völlig gratis ein wenig Gacha-Spaß haben. Ein Spieler hat sich jetzt die Mühe gemacht, auszurechnen, wie lange ihr braucht, um alle Launch-Karten zu sammeln. Die kurze Antwort ist "sehr lange". Wie viel Zeit genau euch das kostenlose Sammeln kostet, seht ihr weiter unten.

Mit Geduld oder Geld kommt ihr zum Ziel

Über 300 Karten aus drei Booster-Paketen. Ihr könnt einmal am Tag ein Pack öffnen oder die Zeit mit kleinen Sanduhren verkürzen, die ihr durch Missionen und Level erhaltet. Dann gibt es noch die Wunderwahl und den Pack-Punktetausch, mit dem ihr auch einzelne Karten kaufen könnt. Es gibt also viele Wege, um an eine vollständige Sammlung in Pokémon TCG Pocket zu kommen. Doch trotzdem solltet ihr nicht damit rechnen, dass ihr eure Sammlung schon bald fertiggestellt habt.

Pokémon TCG Pocket dröselt alle ziehbaren Pokémonkarten und ihre Wahrscheinlichkeiten fein säuberlich auf. Das hat sich auch Reddit-Nutzer TCGPCollector zunutze gemacht und ausgerechnet, wie viel Zeit ein Gratis-Spieler benötigt, um sie alle zu schnappen bzw. jede einzelne Karte mindestens einmal zu besitzen.

Mit der Hilfe einer Simulation fand der Spieler heraus, dass ihr durchschnittlich bereits nach 130 Tagen 85 Prozent eurer Sammlung beisammen haben werdet. Habt ihr den Premium Pass, dauert es sogar nur 87 Tage. Die letzten 15 Prozent sind jedoch die Karten, die eure Geduld auf die Probe stellen. Nach 655 Tagen, also etwa zwei Jahren, dürftet ihr alle Karten ohne Premium Pass in eurem Besitz wissen. Mit Pass verkürzt sich diese Zeit laut dem Nutzer auf 437 Tage.

Das gilt aber nur dann, wenn ihr auch alle Hilfestellungen nutzt, die euch das Spiel an die Hand gibt. Ignoriert ihr Events, Wunderwahl und Punktetausch, kommt ihr auf furchterregende 1.843 Tage. Das entspricht etwa fünf Jahren!

Und denkt bei all dem auch daran, dass in Zukunft sicher weitere Karten und Packs für Pokémon TCG Pocket erscheinen werden.