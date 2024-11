Pokémon TCG Pocket soll bereits 120 Millionen Dollar Einnahmen erreicht haben

Berichten zufolge soll Pokémon TCG Pocket seit dem Release am 30. Oktober 2024 120 Millionen Dollar an Einnahmen eingespielt haben. Das ist eine enorme Summe, wenn man bedenkt, dass das Sammelkartenspiel für Android und iOS erst seit ein wenig mehr als zwei Wochen auf dem Markt ist.

Pokémon TCG Pocket ist auch finanziell erfolgreich

Das digitale Sammelkartenspiel von Entwickler Creatures Inc. und DeNA sowie Publisher The Pokémon Company ist derzeit ein echter Hit bei Smartphone-Spielern. Spieler sammeln hier Karten, indem sie Booster-Packungen öffnen und können so ihre Pokémon-Sammlung vervollständigen und Decks bauen, mit denen sie gegen andere Spieler antreten können.

Insgesamt könnt ihr über 300 Karten sammeln. Darunter die Karten aus den drei verschiedenen Packungen der "Unschlagbare Gene"-Erweiterung, Promo-Karten und mehr. Auch an Events könnt ihr teilnehmen und in der Wunderwahl eine Karte aus dem Booster eines anderen Spielers ziehen.

Das Sammeln aller bisher erschienen Karten würde bei Spielern, die kein Geld ausgeben, etwa 655 Tage dauern. Die Zeit lässt sich natürlich mit dem Abo des Premium Passes oder dem Kauf von Pokémon-Gold verkürzen. Besonders selten sind die Full-Art-Karten der besonders starken ex-Pokémon.

Hat euch das Sammelfieber gepackt, könnt ihr unsere Tipps nutzen, wie ihr schneller an möglichst viele neue Booster kommt. Habt ihr einmal alle Karten aus den Mewtu-, Glurak- und Pikachu-Packs gesammelt, erhaltet ihr eine spezielle Belohnung.

Aktuell sieht es so aus, als würden Spieler in Japan am meisten Geld pro Kopf für Pokémon TCG Pocket ausgeben. Über 50 Millionen Dollar der insgesamt 250 Millionen stammen aus der Region. Das liegt zum einen daran, dass Japan das Ursprungsland des riesigen Franchise ist und es dort viel üblicher ist, viel Geld in Mobile-Spiele zu stecken, als hier bei uns.

Pro Tag erfreut sich das Spiel laut PocketGamer weltweit an 6 Millionen Ausgaben der Nutzer.

Inzwischen ist bekannt, dass Pokémon TCG Pocket Anfang nächsten Jahres eine Funktion zum Tausch von Karten hinzufügen und auch neue Booster einführen wird.