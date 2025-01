Pokémon TCG Pocket: Spieler gibt jeden Tag so viel Geld wie möglich aus und sitzt jetzt auf 50.000 Karten - Sinnvoll investierte 8,500 Dollar?

Wie viel Geld habt ihr bereits für Pokémon TCG Pocket ausgegeben? Gar nichts? Ein paar kleine Euros? Oder doch mehr als ihr eigentlich wolltet? Egal, was eure Antwort ist, hier ist ein Spieler, der euch übertreffen und eurem schlechten Gewissen als perfekte Ausrede dienen kann. Dieser Spieler hat insgesamt 8.500 Dollar ausgegeben. Diese hohe Summer kommt nur zusammen, da der Nutzer jeden Tag bis ans Poké-Gold-Limit gegangen ist und das Maximum an Geld in TCG Pocket gesteckt hat.

50.000 Karten - Dabei gibt es derzeit nur 321 verschiedene

Zum Glück gibt es ein Limit, wie viel ihr in Pokémon TCG Pocket täglich ausgeben könnt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld YouTuber Hajimesyacho sonst in das Mobile-Game gesteckt hätte. In den sozialen Medien postete er das erfolgreiche Sammeln von 50.000 Karten. Zum Vergleich: Ich habe gerade einmal 1.600 und mache das tägliche Minimum. Ich logge mich ein, öffne Packungen, ziehe aus der Wunderwahl und sammel hier und dort Sanduhren ein. Fertig. Geld habe ich noch nie ausgegeben.

"Ich habe seit der Veröffentlichung jeden Tag den Maximalbetrag gezahlt und habe 50.000 Karten erreicht", schreibt Hajimesyacho. Das tägliche Limit an Poké Gold, das ihr von echtem Geld kaufen könnt, ist auf 720 begrenzt. Für etwa 100 Dollar erhaltet ihr 690 Gold. Fünf weitere Dollar obendrauf und ihr seid fast beim Limit angekommen. Den Rest könnt ihr mit kleinen 1-Dollar-Käufen erhalten, die euch nochmal 5 Gold reicher machen.

Das Ganze hat der YouTuber alle 82 Tage gemacht, an denen das Spiel draußen ist und bis zu dem Tag seines Posts. Insgesamt hätte unser Spieler hier also 54.040 Poké Gold kaufen müssen, was einem Mindestwert von 8.565 Dollar entspricht.

Pokémon TCG Pocket soll seit seinem Release bereits mehr als 400 Millionen Dollar an Umsatz erzielt haben. Das Spiel ist Free-to-Play, das Geld muss also von den In-Game-Käufen der Spieler stammen.