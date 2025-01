Pokémon TCG Pocket Tauschen: Wie das Trading von Karten funktioniert

Die lang erwartete Tauschfunktion ist nun in Pokémon TCG Pocket verfügbar und lässt euch Lücken in eurer Kartensammlung füllen, indem ihr Karten mit anderen Spielerinnen und Spielern tauscht. Es gibt jedoch einige Regeln und Einschränkungen, die ihr beachten müsst.

Pokémon TCG Pocket Genre: Kartenspiel

Plattform: iOS, Android

Release: 30. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: DeNa / The Pokemon Company

Auf diese Regeln und Einschränkungen gehen wir in unserem Guide zum Tauschen in Pokémon TCG Pocket näher ein und zeigen euch, was ihr alles beachten müsst.

Pokémon TCG Pocket Tauschen Inhalt:

Wie tauscht man Karten in Pokémon TCG Pocket?

Damit ihr in Pokémon TCG Pocket Karten tauschen könnt, müsst ihr den Community-Bildschirm aufrufen. Das Icon dafür bindet sich am unteren Bildschirmrand in der Mitte. Dort findet ihr nun einen "Tausch"-Button, der euch zum Tauschbildschirm führt.

Hier gibt es schon einige wichtige Regeln zu beachten. Es ist zum Beispiel nur möglich, mit Freundinnen und Freunden Karten in Pokémon TCG Pocket zu tauschen. Ihr könnt also nicht einfach die Tauschwünsche von zufälligen Leuten durchsuchen.

Darüber hinaus lässt sich nur eine Karte gleichzeitig tauschen. Wenn ihr lieber eine andere Karte tauschen möchtet, müsst ihr warten, bis der aktuelle Tausch abgeschlossen ist oder ihn abbrechen.

Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Noch mehr Regeln: Ihr könnt lediglich Karten der gleichen Seltenheitsstufe miteinander tauschen. Eine Ein-Diamant-Karte kann also zum Beispiel nur gegen eine andere Ein-Diamant-Karte getauscht werden.

Weiterhin braucht ihr noch Tausch-Ausdauer, um einen Tausch durchführen zu können. Wie bei der Wunderwahl gibt es fünf Blöcke mit Tausch-Ausdauer, die beim Tausch verbraucht wird. Tausch-Ausdauer regeneriert sich mit der Zeit (24 Stunden pro Block) oder kann man mithilfe einer Tausch-Sanduhr wiederhergestellt werden, die ihr euch das Erfüllen von Missionen erhalten könnt.

Die letzte wichtige Regel bezieht sich auf Tauschmarken. Diese braucht ihr, wenn ihr Karten mit einer Seltenheit von mindestens drei Diamanten tauschen möchtet. Ihr könnt sie euch im Spiel verdienen und sie sind ein Verbrauchsgegenstand. Mehr über diese Mechanik verraten wir euch in unserem Guide zu den Tauschmarken in Pokémon TCG Pocket.

Eure Tausch-Ausdauer und die Marken seht ihr am oberen Bildschirmrand. | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Da das nun erledigt wäre, schauen wir uns an, wie ihr wirklich Karten in Pokémon TCG Pocket tauscht, falls ihr nicht schon die Lust daran verloren habt.

Habt ihr den Tausch-Button gedrückt, klickt ihr auf "Tauschen", um einen Tauschvorgang zu starten. Dadurch führt euch das Spiel zu eurer Freundesliste, wo ihr einen Spieler oder eine Spielerin auswählen müsst.

Geht zum Community-Bildschirm, wählt "Tausch" und dann "Tauschen". | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Habt ihr das erfolgreich getan, seht ihr eure Kartensammlung vor euch und könnt eine Karte für den Tausch auswählen. Ihr seht dabei eure komplette Sammlung, wobei alle, die ihr nicht tauschen könnt, mit einer entsprechenden Markierung versehen sind. Wenn der Tausch einer bestimmten Karte Tauschmarken erfordert, werdet ihr darauf hingewiesen.

Euch wird angezeigt, wenn ihr eine Karte nicht tauschen könnt. | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Sobald ihr eine Karte ausgewählt habt, müsst ihr eure Auswahl bestätigen. Dabei wird euch zugleich angezeigt, wie viel Tausch-Ausdauer und Tauschmarken ihr für den Tausch benötigt. Die ausgewählte Karte wird dann nicht mehr in eurer Sammlung angezeigt und ihr könnt sie nicht in einem Kampf einsetzen, während sie zum Kauf angeboten wird.

Sobald ihr bestätigt habt, dass ihr die Karte tauschen möchtet, könnt ihr getrost etwas anderes machen. In der Zwischenzeit wartet ihr darauf, dass der Tauschpartner die Tauschanfrage sieht. Er oder sie kann dann entscheiden, ob eure Karte akzeptiert und welche Karte im Gegenzug angeboten wird.

Ein Tauschangebot bleibt zwei Tage lang gültig und in der Zwischenzeit habt ihr die Möglichkeit, einen Tausch jederzeit im Tauschbildschirm abbrechen.

Links: Das Spiel erinnert euch daran, was mit eurer Karte passiert, während ihr auf den Tausch wartet. | Rechts: Ein Tausch lässt sich jederzeit abbrechen, solange er noch nicht durchgeführt wurde. Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Wenn euer Tauschpartner euch eine Karte anbietet, werdet ihr im Tauschbildschirm selbst sowie über ein grünes Icon über dem Community-Icon informiert. Geht dann ins Tauschmenü und schaut euch den jeweiligen Tausch an.

Dort könnt ihr nun die Karte sehen, die euch im Gegenzug angeboten wird. Ihr müsst dann entscheiden, ob ihr diesen Tausch annehmt oder ablehnt, indem ihr die entsprechende Option antippt.

Es ist nicht schwer zu erkennen, ob ein Tausch auf euch wartet. | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Zurück zum Pokémon TCG Pocket Tauschen Inhaltsverzeichnis

Welche Einschränkungen gibt es beim Tausch in Pokémon TCG Pocket?

Es gibt eine Reihe von Einschränkungen beim Tauschen von Karten in Pokémon TCG Pocket.

Zuerst einmal könnt ihr derzeit nur Karten der Seltenheitsstufen Diamant 1 bis 4 und ein Stern tauschen. Alles, was darüber hinaus geht, lässt sich aktuell nicht tauschen.

Wie schon angesprochen, muss die Seltenheitsstufe der Karte beim Tausch übereinstimmen. Ihr könnt also keine Ein-Stern-Karte gegen eine Ein-Diamant-Karte tauschen. So wird zumindest verhindert, dass jemand ausgetrickst und eine seltene gegen eine gewöhnliche Karte getauscht wird.

Diese beiden Karten auf dem Bild lassen sich zum Beispiel nicht miteinander tauschen. | Image credit: The Pokémon Company

Weiterhin könnt ihr Flair-Karten nur gegen andere Flair-Karten tauschen. Somit ist der Funkelstaub, den ihr für das Hinzufügen eines Flairs investiert habt, nicht umsonst gewesen. Allerdings kann das die Zahl der Karten, die ihr tauschen könnt, noch etwas weiter einschränken.

Die Karten, die ihr tauschen könnt, sind anfangs auf die beiden Boosterpacks Unschlagbare Gene und Mysteriöse Insel beschränkt. Nach und nach werden dann auch Karten aus weiteren Boosterpacks beziehungsweise Erweiterungen zum Tauschen freigegeben. Wann das genau passiert, ist jedoch unklar.

Image credit: The Pokémon Company

Zu guter Letzt könnt ihr keine Promokarten tauschen. Wenn ihr eine zeitlich begrenzte Promokarte verpasst habt, ist es derzeit also nicht möglich, sie über einen Tausch zu erhalten. Vielmehr müsst ihr hoffen, dass sie noch einmal verfügbar gemacht wird.

Viel Erfolg beim Tauschen von Karten in Pokémon TCG Pocket!

Zurück zum Pokémon TCG Pocket Tauschen Inhaltsverzeichnis