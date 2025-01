Pokémon TCG Pocket Tauschmarken: Was sie sind und wie man sie bekommt

Tauschmarken benötigt ihr in Pokémon TCG Pocket, um Karten der Seltenheitsstufe Diamant 3 oder höher zu tauschen. Und je nachdem, wie viele Karten ihr tauschen möchtet, braucht ihr dafür eine Menge Tauschmarken.

Pokémon TCG Pocket Genre: Kartenspiel

Plattform: iOS, Android

Release: 30. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: DeNa / The Pokemon Company

Bevor wir uns mit den Tauschmarken befassen, lohnt es sich, einen Blick in unseren Guide zum Tauschen in Pokémon TCG Pocket zu werfen, damit ihr alles über die Grundlagen, Regeln und Einschränkungen erfahrt.

Tauschmarken sind jedenfalls wichtig, aber leider auch teuer. Wir zeigen euch nachfolgend im Guide wie ihr in Pokémon TCG Pocket welche bekommt.

Pokémon TCG Pocket Tauschmarken Inhalt:

Tauschmarken in Pokémon TCG Pocket erklärt

Tauschmarken benötigt ihr in Pokémon TCG Pocket, um Karten der Stufe Diamant 3 oder höher tauschen zu können.

Bevor wir uns mit den Details befassen, solltet ihr bedenken, dass Tauschmarken bei einem Tausch verbraucht werden. Wenn ihr mehrere Karten der Seltenheitsstufen, die wir gleich erwähnen, tauschen möchtet, müsst ihr also entsprechend viele Tauschmarken sammeln. Zum Tausch von zwei 4-Diamant-Karten benötigt ihr etwa 1.000 Tauschmarken. Wird ein Tausch abgebrochen, erhaltet ihr die Marken natürlich zurück.

So viele Tauschmarken benötigt ihr für die jeweilige Seltenheitsstufe:

3-Diamant-Karten erfordern 120 Tauschmarken

Ein-Stern-Karten erfordern 400 Tauschmarken

4-Diamant-Karten erfordern 500 Tauschmarken

Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Wie ihr sehr, braucht ihr schon eine ordentliche Menge an Tauschmarken, wenn ihr Karten mit höherer Seltenheitsstufe tauschen möchtet. Tauschmarken werden bereits von eurem Konto abgezogen, wenn ihr einen Tausch startet, überlegt es euch also gut, bevor ihr jemandem einen Tausch anbietet. Scheitert der Tausch, erhaltet ihr die Marken wieder zurück.

Zurück zum Pokémon TCG Pocket Tauschmarken Inhaltsverzeichnis

Wie kriegt man Tauschmarken in Pokémon TCG Pocket?

Tauschmarken könnt ihr euch einerseits durch In-Game-Events verdienen und andererseits durch den Tausch von Karten mit der Seltenheitsstufe Diamant 3 oder höher.

Hier eine Übersicht über die Zahl der Tauschmarken, die ihr bei einem Tausch erhaltet:

3-Diamant-Karten bringen euch 25 Tauschmarken

Ein-Stern-Karten bringen euch 100 Tauschmarken

4-Diamant-Karten bringen euch 125 Tauschmarken

Ihr müsst also erst einmal entsprechende Karten in eurer Sammlung finden, damit ihr bei einem Tausch auch Tauschmarken erhaltet. Erfreulicherweise lassen sich nur Karten tauschen, von denen ihr mindestens zwei Exemplare habt, so vermeidet man, dass ihr versehentlich eine seltene Karte abgebt und dann selbst keine mehr habt.

Ihr könnt Filter anwenden, um 3-Diamant-Karten anzeigen zu lassen, oder eure Kartensammlung nach doppelten Karten sortieren, wenn ihr schnell ein paar Tauschmarken bekommen möchtet. Es spart euch definitiv etwas Zeit gegenüber dem normalen Scrollen durch die Sammlung.

Sobald der Tausch abgeschlossen wurde, müsst ihr die Tauschmarken noch einsammeln. Unterhalb des Icons seht ihr die Zahl der Tauschmarken, die ihr für den Tausch einer bestimmten Karte bekommt.

Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Nachdem ihr die Tauschmarken-Option wählt, fragt euch das Spiel, ob ihr die jeweilige Karte wirklich tauschen möchtet. Wählt "Ja" aus, um den Tausch abzuschließen und dann könnt ihr sehen, wie nah ihr dran seid, um Karten einer höheren Stufe zu tauschen. Das seht ihr auch im Tauschmenü im Community-Bereich der App zu jeder Zeit.

Ihr könnt sehen, wie viel euch noch fehlt, um eine seltenere Karte zu tauschen. | Image credit: Eurogamer/The Pokémon Company

Viel Spaß beim Tauschen von Karten in Pokémon TCG Pocket!

Zurück zum Pokémon TCG Pocket Tauschmarken Inhaltsverzeichnis