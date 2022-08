Pokémon Unite: Pikachu-Party zum ersten Geburtstag

Pokémon Unite feiert seinen aktuell seinen ersten Geburtstag und anlässlich dessen startet in der kommenden Nacht ein neues, zeitlich begrenztes Event.

Dabei handelt es sich um die Pikachu-Party, die am 4. August um 2 Uhr beginnt und bis zum 2. September 2022 um 1:59 Uhr läuft.

Wie läuft die Pikachu-Party ab?

Das besondere am Pikachu-Party-Modus ist, dass hier wirklich alle Pokémon auf dem Kampffeld in Pikachu verwandelt werden. Und das in verschiedenen Versionen, damit ihr sie auseinanderhalten könnt.

Abseits dessen ist ebenfalls ab dem 4. August Masskito als neues Pokémon im Spiel verfügbar, am 16. August 2022 folgt Despotar.

Noch bis zum 13. Oktober 2022 könnt ihr euch an bis zu fünf Tagen Anmeldebonus-Geschenke in Form von Unite-Lizenzen und Holower sichern. Wenn ihr etwas davon bereits habt, erhaltet ihr für jedes Item als Ersatz 100 Aeos-Münzen. Folgende Geschenke gibt es: